ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) ร่วมพิธีเริ่มงานก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3
วันที่ 3 เมษายน 2569 พลอากาศโท ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ คุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ คณะที่ปรึกษาโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเริ่มงานก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 ณ บริเวณมณฑลพิธี พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้คุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ และคุณเสกสม อัครพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนคณะ ร่วมพิธีตอกหมุดมงคลและโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนก่อสร้างพระสถูปองค์ที่ 3 โดยคุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรมฯ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ บริจาคเงินจำนวน 140, 052 บาท และคุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย พสบ.ทอ.รุ่นที่ 11 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
สำหรับโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งต่อศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึมซับ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนโดยรอบบริเวณพื้นที่ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานหลักธรรมในการก่อสร้าง และกรมศิลปากรได้นำหลักธรรมดังกล่าวมาออกแบบก่อสร้างองค์พระสถูปฯ ซึ่งกองทัพอากาศเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์ที่ 3 ด้วย
ทีมเลขานุการบริหารชมรม พสบ.ทอ.
5 เมษายน 2569