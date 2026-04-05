ดุสิตโพลชี้วิกฤตน้ำมันทำเดือดร้อนมาก เป็นเหตุไม่ร่วมสงกรานต์ สินค้าแพงรับไม่ไหวจี้รัฐคุมราคาจริงจัง

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่รู้สึกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก สินค้าจำเป็นแพงขึ้นเริ่มรับไม่ไหว วิกฤตน้ำมันทำเดือดร้อนมาก น้ำมันแพงปัจจัยไม่ร่วมงานสงกรานต์ ปรับงดรื่นเริงประหยัด เล็งนำเงินออมมาใช้ คาดใช้จ่ายเทศกาลเกือบ 9 พัน จี้รัฐคุมราคาสินค้าจริงจัง
วันนี้ (5เม.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “สงกรานต์ 2569 กับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพ” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,272 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ “ของแพง” ในปัจจุบัน
อันดับ 1มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก สินค้าจำเป็นแพงขึ้นจนเริ่มรับไม่ไหว61.32%
อันดับ 2เริ่มกังวลว่าสินค้าอาจขาดแคลนหรือส่งของล่าช้า43.87%
อันดับ 3ยังพอรับมือได้ แต่ต้องเปรียบเทียบราคาและเลือกซื้อมากขึ้น41.27%
2. ประชาชนคิดว่าวิกฤตราคาน้ำมันในขณะนี้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างไร
อันดับ 1เดือดร้อนมาก46.70%
อันดับ 2เดือดร้อนพอสมควร37.74%
อันดับ 3เดือดร้อนเล็กน้อย11.08%
อันดับ 4ไม่เดือดร้อน4.48%
3. ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะออกไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์หรือไม่
อันดับ 1ราคาน้ำมัน ค่าน้ำมันแพง55.66%
อันดับ 2ค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงสงกรานต์ที่เพิ่มสูงขึ้น49.53%
อันดับ 3สภาพอากาศ (ร้อนจัด/พายุ/ฝุ่น PM2.5)42.22%
4. ประชาชนมีการปรับแผนการใช้ชีวิตในช่วงสงกรานต์อย่างไร
อันดับ 1งดกิจกรรมรื่นเริงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย51.42%
อันดับ 2งดเดินทางไกล/ไม่กลับภูมิลำเนา อยู่บ้านแทน39.62%
อันดับ 3เที่ยวใกล้บ้านหรือในจังหวัด เพื่อลดค่าเดินทาง37.50%
5. ประชาชนเตรียมนำเงินจากแหล่งใดมาใช้จ่ายในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้
อันดับ 1นำเงินออมออกมาใช้ 47.41%
อันดับ 2ยังไม่แน่ใจว่าจะนำเงินมาจากแหล่งใด22.17%
อันดับ 3ไม่มีงบสำหรับช่วงนี้21.93%
อันดับ 4รูดบัตรเครดิต 13.92%
อันดับ 5ยืมญาติ คนรู้จัก พี่น้อง 9.67%
6. สำหรับผู้ที่เตรียมใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ คาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 8,935.74 บาท
7. ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการใดมากที่สุดเพื่อช่วยลดภาระในช่วงสงกรานต์
อันดับ 1ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างจริงจัง75.94%
อันดับ 2ช่วยค่าน้ำมันให้ประชาชน (เช่น น้ำมันคนละครึ่ง)69.34%
อันดับ 3กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม58.49%
อันดับ 4ลดภาษี/อุดหนุนราคาน้ำมัน42.92%
อันดับ 5ช่วยลดค่าการเดินทาง (ตั๋ว/ทางด่วน)37.26%