นายกฯ เผยหลังแถลงนโยบาย หากมีเรื่องต้องใช้กฎหมาย-ประกาศ เรียกประชุม ครม.ได้ทันที

นายกฯ เผยประชุม ครม.นัดแรกอังคารถัดไปหลังแถลงนโยบาย แต่หากมีเรื่องที่ต้องใช้กฎหมายหรือประกาศ สามารถเรียกประชุมได้ทันที
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่โลตัสบางกะปิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก จะมีขึ้นในวันที่ 11 เม.ย.ภายหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลทันทีหรือไม่ว่า น่าจะเป็นอังคารถัดไป ซึ่งการแถลงนโยบายรัฐบาลถ้าเสร็จในวันที่ 10 เม.ย.ครม.ก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ในช่วงนั้น ถ้าหากจะต้องมีในเรื่องของการใช้กฎหมาย หรือประกาศใดๆ เราสามารถที่จะเรียกประชุม ครม.ได้ เรามีช่องทางจะเรียกประชุมทั้งคณะก็ได้ โดยจะใช้มาตรา 8 หนึ่งในสามก็ถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งไม่ใช่ประเด็นต้องกังวล