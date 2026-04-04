นายกฯ ตรวจสินค้า “ไทยช่วยไทย” โลตัสบางกะปิ เชิญชวน ปชช.มาซื้อ ชาวบ้านปรี่ร้องช่วยหน่อยน้ำมันแพง ปล่อยแบบนี้ตายแน่

นายกฯ รุดตรวจราคาสินค้า “โครงการไทยช่วยไทย” แนะจัดโซนเฉพาะให้หาง่าย พร้อมเชิญชวน ปชช.ซื้อสินค้าร่วมโครงการ ขณะประชาชนปรี่ร้องช่วยหน่อยน้ำมันแพง ปล่อยแบบนี้ตายแน่ เผยหลังแถลงนโยบาย "คนละครึ่ง" มาแน่ มากกว่าพลัส ครอบคลุมกว่าเดิม
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่โลตัสบางกะปิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้า โดยนายกฯสวมชุดลำลองเสื้อยืดกางเกงขายาวสีกรมท่า
โดยทันทีที่เดินทางถึงมีประชาชนเข้ามาทักทายบอกได้เจอตัวจริงหล่อกว่าในทีวี และมีประชาชนหลายคนเข้ามาขอถ่ายภาพพูดคุยบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้รับโครงการคนละครึ่ง
นอกจากนี้ มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามนายกฯว่า รวยไม่ไหวแล้วหมายถึงประชาชนหรือนายทุนน้ำมัน โดยนายกฯไม่ได้ยินคำภามดังกล่าวเพราะอยู่ระหว่างถ่ายรูปกับประชาชน ทำให้น.ส.รัชดา พยายามเข้าไปพูดคุย แต่ชายคนดังกล่าวระบุว่า ไม่ต้องสร้างภาพประชาชนเขารู้ทัน
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินต่อมาด้านใน ศูนย์การค้าโลตัสเพื่อดูสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลช่วยประชาชนในช่วงวิกฤตตะวันออกกลาง ที่มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยมีการติดป้ายอย่างชัดเจนว่าร่วมโครงการไทยช่วยไทย โดยนายกฯได้แนะนำให้จัดสินค้าที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทย อยู่ในโซนเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อง่าย พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยเนื่องจากราคาจะถูกกว่า 20% และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวกับประชาชนว่า มาวันนี้มาสำรวจราคาสินค้า และอยากให้ซื้อสินค้าที่มีป้ายโครงการไทยช่วยไทยเพราะราคาถูก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกฯเดินดูสินค้าที่เข้าร่วมโครงการยังมีประชาชน เดินเข้ามาบอกว่า นายกฯให้ช่วยหน่อย น้ำมันแพง ไปไหนไม่ได้ ทุกวันนี้ไม่กล้าไปไหนอยู่แต่ในบ้าน สินค้าแพงนายกฯช่วยหน่อย อย่าให้ประชาชนตายแน่ นายกฯช่วยด้วย ลูกสะใภ้ขายของ ขายไม่ได้เลย
ภายหลังเดินดูสินค้าโครงการไทยช่วยไทย นายกรัฐมนตรี ได้แวะร้านนาฬิกา และซื้อนาฬิกาข้อมือ CASIO โดยนายกฯ กล่าวว่า เคยใส่ตอนเด็ก เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ทำไมจึงตัดสินใจซื้อ นายกฯได้ยกป้ายหน้าร้านที่เขียนว่า Sale 60% ให้ดู
จากนั้นเวลา 15.20 น. นายกฯให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจราคาสินค้า ว่า ไม่เชิงเป็นการสุ่มตรวจ เพียงแต่ตนสนใจว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ จัดให้มีสินค้าอุปโภคบริโภค ประหยัดกว่าราคาปกติ จึงอยากมาดูว่าการกระจายสินค้าเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จึงมาดูที่โลตัสบางกะปิเป็นที่แรก ซึ่งผู้จัดการห้างได้รายงานว่า มีสินค้าที่ราคาต่ำกว่าปกติหลายตัว เพียงแต่อาจไม่ใช่แบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตา เพราะเอาค่าการตลาดออกจึงนำมาขายถูกได้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเวลามาห้าง ทุกห้างไม่ใช่เฉพาะโลตัส จะมีสินค้าประเภทนี้จำหน่าย ราคาเฉลี่ยต่ำกว่าราคาทั่วไป 20-30%
จากนั้นนายกฯได้พูดคุยกับประชาชน โดยได้มีประชาชนสอบถามถึงโครงการคนละครึ่งพลัสหลังวันที่ 30 เม.ย. ดำเนินได้เลยหรือไม่ นายกฯ พยักหน้ากล่าวว่า ครับใช้ได้เลย เมื่อประชาชนถามอีกว่าใช้ได้เหมือนเดิมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นพลัส ครอบคลุมมากกว่าเดิม โดยจำนวนเงินเท่าเดิม 2,000 บาท
ชาวบ้านกล่าวกับนายกฯอีกว่าตอนนี้เศรษฐกิจแย่อยากให้ได้เงินมากกว่าเดิม และรอนานแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า หลังแถลงนโยบายจะเริ่มดำเนินการตามนโยบายต่างๆ
ชาวบ้านถามอีกว่าจะมีโอกาสได้มากกว่าเดิมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อาจจะทำบ่อยขึ้น ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่เรามี โดยจะทำเป็นช่วงๆ
จากนั้นผู้สื่อข่าวถามนายกฯว่าที่มีข่าวจะให้ 200 บาท 10 เดือนไม่จริงใช่หรือไม่ นายอนุทินย้อนถามว่า เอาข่าวมาจากไหน ก่อนกล่าวอีกว่า คนละครึ่งมันเป็นช่วงๆไป