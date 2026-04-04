“พล.อ.พนา” ลุยอุบลฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำพร้อมพิทักษ์อธิปไตย

“ผบ.ทบ.” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลฐานปฏิบัติการ เนิน 469 และเนิน 741 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ย้ำดำรงภารกิจและเสริมสร้างความพร้อมในการเตรียมกำลัง เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย
วันนี้ ( 4 เม.ย.69) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 6 ที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ณ ฐานปฏิบัติการมัฆวาน เนิน 469 ซึ่งจัดกำลังจากกองพันทหารม้าที่ 210 และฐานปฏิบัติการบริเวณเนิน 741 ซึ่งจัดกำลังจากกองพันทหารราบที่ 602
โดยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย และการปฏิบัติที่สำคัญตามพันธกิจ 5 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ซึ่งหน่วยได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งการใช้กลไกของคณะทำงานในระดับต่างๆ ประสานติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายแดน
ทั้งนึ้ พล.อ.พนา ได้มอบนโยบายเพิ่มเติมให้หน่วยในพื้นที่ ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาท พร้อมศึกษาทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งข้อตกลงและหลักกติกาสากลต่างๆ อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันให้เสริมสร้างความพร้อมและเตรียมกำลังของหน่วยในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้ในทันที ทั้งด้านกำลังพล สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ควบคู่กับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลให้ครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ขอให้หน่วยให้ความสำคัญกับการดูแลปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของกำลังพลแนวหน้า ตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิประเทศ เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานของกำลังพล ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด