﻿“บิ๊กดุลย์“ ขออย่าเอาแต่ด่ารัฐบาลปมกักตุน-ลักลอบส่งออกน้ำมัน ดูแววตานายกฯ ทำเต็มที่

“บิ๊กดุลย์“ เผยไม่ต้องกังวล ลักลอบขนน้ำมันส่งกัมพูชายัน กรมเจ้าท่า-ศรชล.คอยตรวจสอบ ชี้เรือทุกลำต้องมี GPS หากผิดปกติเข้าข่ายกักตุน ขอประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา อย่าเอาแต่ด่า ย้ำรัฐบาลทำเต็มที่ บอกหากดูแววตานายกฯ จะรู้ ท่านฝากดูแลตลอด
วันนี้ (4 เม.ย. 69) พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการพบการลักลอบขนน้ำมันเถื่อน ผ่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เมื่อวาน (3 เม.ย. 69) ได้มีการแถลงข่าวไปแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามนั้น เพราะน้ำมันเป็นยุทธภัณฑ์หลักที่ใคร ๆ ก็ต้องการ แต่ตอนนี้ขาดแคลน ส่วนการตรวจสอบ หากเป็นทางทะเล ไม่ต้องห่วงเพราะ เรามีกรมเจ้าท่า และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.ซึ่งมีเครื่องมือในการติดตามเรือขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น หากไม่ไปถึงที่หมายตามระยะเวลา หรือประวิงเวลาก็แสดงว่า มีการกักตุน
พลโท อดุลย์ กล่าวต่อว่า โดยจากเดิมการขนส่งใช้เวลา 3 วัน แต่ถ้าหากประวิงเวลา 5 วันก็ยังไม่ถึง เพื่อรอราคาน้ำมันขึ้นแล้วค่อยปล่อย แบบนี้สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยรัฐบาล รวมถึงประชาชนต้องมาช่วยกัน มาช่วยรัฐบาล ถ้าไม่ช่วยกันแล้วมาด่าแต่รัฐบาล รัฐบาลก็ทำเต็มที่ หากสังเกตดูนายกฯ ดูแววตานายกฯ ทุกครั้งที่เจอตน ท่านก็ฝากทุกครั้ง ให้ช่วยกันดูแลเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ทุกเรือในอ่าวไทยมีหลายพันลำทุกลำต้องมี GPS เรือลำไหนที่ผิดปกติที่วิ่งไปแล้วปิด GPS ถือว่าผิดปกติ ซึ่งเรามีการตรวจสอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจง คือข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว