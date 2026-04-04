พรรคส้มระทึก! กกต.เรียก "พี่ศรี-ทันกวินท์" ให้ถ้อยคำปมเลเซอร์ไอดี-ใช้ Spectre C ทำสื่อ-เคลื่อนไหวการเมือง

กกต.เรียก "ศรีสุวรรณ-ทันกวินท์" ให้ถ้อยคำปม ปชน.เก็บ Laser ID สมาชิก ตั้งบริษัท Spectre C ช่วยทำสื่อและเคลื่อนไหวทางการเมือง ส่อเข้าข่ายยุบพรรค กลางสัปดาห์หน้า
วันที่ 4 เม.ย.เวลา 09.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับหนังสือ “ลับ” จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อไปให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคประชาชนเปิดรับสมาชิกทางออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้สมัครกรอกหมายเลข Laser ID (รหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชน) และอาจมีการใช้ปฏิบัติการไอโอ โดยให้ Spectre C เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ ซึ่งอาจเป็นการครอบงำกิจกรรมของพรรค อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่ ในสัปดาห์หน้า ตามที่องค์กรรักชาติ รักแผ่นดินได้แจ้งเบาะแสต่อ กกต. เมื่อ 17 ก.พ.69 และ 13 มี.ค.69 กรณีพรรคประชาชนได้ออกมายอมรับว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคมาเป็นเวลานาน จากระบบในการรับสมัครสมาชิกพรรคที่ไม่ถูกต้องตามหลักการและไม่ปลอดภัย
และกรณีการใช้ปฏิบัติการไอโอ โดยให้ Spectre C เป็นผู้ขับเคลื่อนให้นั้น เป็นผลมาจากการที่นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยว่า บริษัทสเปกเตอร์ ซี จำกัด ที่อยู่ในอาคารอนาคตใหม่ อาคารเดียวกันกับพรรคประชาชน มาช่วยในการทำสื่อและเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างหนัก คอยปั่นกระแสและตอบโต้คอมเมนต์ต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การกระทำดังกล่าวทั้ง 2 กรณีมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 หรือ PDPA กฎหมายอาญาผู้ใช้/จ้างวาน ตามมาตรา 84 และฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 25 ถือเป็นภัยต่อข้อมูลของสมาชิกอันอาจเป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ อาจขัดต่อมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92 (3) แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ซึ่งเป็นเหตุให้พรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนอาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนายศรีสุวรรณแล้ว กกต.ยังได้เรียก ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักวิชาการอิสระ (สมาชิกพรรคกล้าธรรม)เข้าให้ปากคำ ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น. กรณีก่อนหน้านี้ ดร.ทันกวินท์ ยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคประชาชน พร้อมดำเนินคดีอาญาเกี่ยวข้องกับบริษัทสื่อ สเปคเตอร์ ซี จำกัด และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า