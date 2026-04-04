ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทอ.ร่วมกับ ธอส.มอบเงินสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ รพ.จอมทอง

ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจอมทอง
พลอากาศโท ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ คุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ คณะที่ปรึกษาโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจอมทอง โดยมีนายแพทย์อภิชัย ไพยารมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลจอมทอง และรับมอบเงินบริจาคเ มื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลจอมทอง
ทีมเลขานุการ คณะกรรมการบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ
4 เม.ย.69