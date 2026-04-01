"โบว์" โชว์สกิล ลีลาพลิ้วไหว โฆษก ศบก.ป้ายแดง "แก้ต่าง" แทนชี้แจง..กวักทัวร์ลงหนักกว่าเดิม! ** “ครม.อนุทิน 2” เรตติ้งตก ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม จับตา “แก๊งลูกเทพ” แปลงร่างเป็น“ลูกมาร”!?

++ "โบว์" โชว์สกิล ลีลาพลิ้วไหว โฆษก ศบก.ป้ายแดง "แก้ต่าง" แทนชี้แจง..กวักทัวร์ลงหนักกว่าเดิม!
เปิดตัววันแรกก็ "ทัวร์ลง" จนเพจแทบค้าง! สำหรับ "โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา" โฆษกป้ายแดงแห่ง ศบก. ศูนย์บริหารสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง ที่ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล อุตส่าห์ดึงตัวมาช่วยเป็น "หนังหน้าไฟ" ปิดแผลฉกรรจ์ให้ "โกเกี๊ยะ" พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม พ่อค้าน้ำมันที่กำลังโดนชาวบ้านถล่มเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเดิมการแถลงข่าววันแรก "โบว์ ณัฏฐา" ก็ฉายแสงทันที เมื่อถูกสื่อจี้ถามเรื่องการประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกอีกแล้ว ไหนบอกจะไม่ทำ
โฆษกสาวตอบอย่างมาดมั่นว่า
"ไม่ทราบว่าใครเป็นคนคอนเฟิร์มว่าจะไม่ขึ้นกลางคืน...ตามหลักการแล้วควรขึ้นกลางคืนป้องกันการกักตุน …" แต่ก็โดนสื่อเฉลยโดยทันทีว่า “พิพัฒน์” นั่นแหละเป็นคนบอก
ถ้าย้อนกลับไม่ดูหลังช่วงประกาศขึ้นราคาน้ำมันพรวดเดียว 6 บาทกลางดึก เมื่อคืนวันที่ 25 มี.ค. “พิพัฒน์”เคยลั่นวาจาไว้เองว่าจะเลิกพฤติกรรม "ลักไก่" ขึ้นน้ำมันตอนดึก เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวทัน พอ "โบว์" ออกมาพูดแบบนี้ เลยเหมือน "ตบหน้า" พิพัฒน์ กลางวงแถลงข่าวยังไงยังงั้น !
เรียกว่างานเข้าแบบกระทันหัน แต่ "โบว์" ก็อาศัยลีลา วาจาพลิ้วไหวไปในทันทีว่า สถานการณ์เปลี่ยน แนวทางก็ต้องเปลี่ยน เชื่อว่าตอนที่ “พิพัฒน์” พูด ท่านไม่ได้โกหก แต่ปัจจัยมันอยู่ที่ตลาดโลก
คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมากลายเป็นกระแสฮอต มีทัวร์ของชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นแน่นขนัด จัดขยี้โฆษกสาวไปทุกโพสต์
ทั้งบอกว่า "ตั้งมาปกป้องพวกเดียวกันชัดๆ พูดจาไม่เห็นหัวประชาชน"
"จากนักเคลื่อนไหว-ไอโอ สู่โฆษกไขสือ สายอวยสมบูรณ์แบบ"
"พิพัฒน์ พูดเองแต่โฆษกไม่ได้ทำการบ้าน?"
"ประชาชนกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า!"
"งานแรกก็แสดงเนียนเลยนะ สมราคาไอโอค่ายน้ำเงิน จริงๆ ปรบมือรัวๆ ให้หน้ากากใหม่พิพัฒน์!"
"แผนเสี่ยหนูชัดๆ ส่งโบว์มาเป็นสายล่อฟ้า ให้คนด่าโบว์แทนด่าพิพัฒน์ แต่โทษทีนะ...รอบนี้ชาวบ้านเค้ามองทะลุหน้ากากไปถึงตัวจริงแล้ว!"
"เนียนกว่าทาแป้งก็ โบว์ นี่แหละ"
ชะรอยงานนี้ดูท่าว่าแผนการส่ง "โบว์" มาเป็นหน้ากากปิดแผล "กักตุนน้ำมัน" และ "อินไซต์วงใน" ของกลุ่มไอ้โม่ง จะทำงานยากขึ้นกว่าเดิม เพราะนอกจากจะไม่ช่วยลดกระแส "คนนินทา หมาดูถูก" แล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ของ ศบก. ดูเหมือน "ศูนย์รวมความย้อนแย้ง" เข้าไปใหญ่
"เสี่ยหนู" ที่หวังจะสะบัดปากกาแต่งตั้ง "โบว์" มาเพื่อ "แก้เกม" อาจจะต้องกุมขมับ เพราะแทนที่จะได้ "มือโปรสื่อสาร" มาดึงเรตติ้ง กลับกลายเป็นได้ "สายล่อฟ้า" มาดึงดูดทัวร์ ให้ลงหนักกว่าเดิม!
++ “ครม.อนุทิน 2” เรตติ้งตก ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม จับตา “แก๊งลูกเทพ” แปลงร่างเป็น“ลูกมาร”!?
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ "อนุทิน 2" ได้รับการโปรดเกล้าฯแล้ว โดย“อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี เตรียมนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันที่ 6 เมษายนนี้ จากนั้นจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในช่วงวันที่ 7-9 เมษายน เพื่อเป็นสัญญาประชาคมว่าจะทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้าง
ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานขณะนี้ และมองเห็นอนาคตรำไร ว่ากำลังจะเข้าสู่ยุค “ข้าวยากหมากแพง” รัฐมนตรี “ทีมเศรษฐกิจ” จึงถูกส่องเป็นพิเศษ ว่าดูแล้วพอจะฝากผีฝากไข้ ได้หรือไม่
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ “ครม.อนุทิน 2” ยังคงเป็น “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ตามมาด้วย “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองนายกฯ และรมว.คมนาคม
“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.เกษตรและสหกรณ์ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รมว.พลังงาน “วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.อุตสาหกรรม “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รมว.แรงงาน รวมทั้ง “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดูแล้วก็ไม่ต่างจาก “เหล้าเก่าในขวดใหม่” ส่วนที่มาใหม่ ก็เป็นคนหน้าเดิมๆ ทั้งนั้น พอจะรู้กันอยู่ว่ามีฝีมือมากน้อยแค่ไหน เก่งในเรื่องทำประโยชน์ หรือหาประโยชน์
ที่สำคัญคือ เรตติ้งของ “ครม.อนุทิน 2” โดยเฉพาะตัว “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นั้น “หล่นวูบ” ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
เพราะในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการนั้น เห็นชัดว่า ได้ฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน ในยามที่เกิดวิกฤตน้ำมัน
ใครจะไปคิดว่า ภายใน 2 สัปดาห์ รัฐบาลจะกล้าขึ้นราคาน้ำมันไปเกือบลิตรละ10 บาท แล้วบรรดารัฐมนตรี ที่อยู่ในครม.ก็นิ่งเงียบ เหมือนสมรู้ร่วมคิด หรือไม่ก็เกรงบารมี ได้แค่มองตาปริบๆ
ประชาชนก็รู้ทั้งรู้ว่าน้ำมันที่เอามาขายในราคาใหม่นั้น เป็นน้ำมันในสต๊อก ไม่ใช่น้ำมันที่สั่งมาใหม่ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ “อนุทิน” ตั้ง “พ่อค้าน้ำมัน” ให้มานั่งหัวโต๊ะ ในการบริหารจัดการวิกฤต
แล้วอย่างนี้จะไปฝากผีฝากไข้อะไรได้ เพราะที่พวกเขาทำกันนั้น ไม่ต่างอะไรกับการปล้น และกระทืบซ้ำประชาชน!
รัฐมนตรีอีกกลุ่มที่ถูกจับตา ก็คือบรรดาคนรุ่นใหม่ “ลูกหลานบ้านใหญ่” ที่ได้ดิบได้ดี อยู่ในวงแวดล้อมใกล้ชิดกับ “ไชยชนก ชิดชอบ” หรือ “เสี่ยนก”ลูกชายของ “ครูใหญ่” เนวิน ชิดชอบ ที่เป็นลูกพี่
เรียกกันว่าเป็น รัฐมนตรี “แก๊งลูกเทพ”
อย่างเช่น กระทรวงมหาดไทย ที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นเจ้ากระทรวง มี รมช.มหาดไทย 3 คน ล้วนอยู่ใน “แก๊งลูกเทพ”
“เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์” ลูกชายของ “มนัญญา ไทยเศรษฐ์” และเป็นหลานชายของ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” บ้านใหญ่แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี
“วรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์” หรือ “โกแพ” เป็นลูกชายของ “โกเกียรติ” สมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ บ้านใหญ่ฝั่งอันดามัน จ.สตูล เจ้าของหจก.เกียรติเจริญชัย มีธุรกิจทั้งเรือประมง รถบรรทุก แพปลา ท่าเรือ รับเหมาก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน สวนปาล์ม และค่ายมวย
“พลพีร์ สุวรรณฉวี” สส.นครราชสีมา ลูกชายของ “ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี” อดีต รมช.พาณิชย์ ผู้ล่วงลับ และ “ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี” อดีต รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้ง 3 คนล้วนเป็น “มือใหม่” ที่ได้โอกาสมา “เบ่งกล้าม” กำกับดูแลสายงานการปกครอง!
ก็ต้องจับตาว่าใครจะได้รับ “เผือกร้อน” คุมกรมที่ดิน ที่เกี่ยวพันกับ “เขากระโดง” เพราะเชื่อว่าคนอย่าง “อนุทิน” ไม่ลงมากำกับดูแลเองอยู่แล้ว
เพราะมอตโต้ประจำตัว “อนุทิน” คือ “ปัญหามีไว้โยน”
ส่วนที่ กระทรวงดิจิทัลฯที่ “ไชยชนก ชิดชอบ” เป็นเจ้ากระทรวงอยู่ ก็มี “แนน บุณย์ธิดา สมชัย” สส.อุบลราชธานี หลายสมัย โฆษกพรรคเพื่อไทย ลูกสาวของ “อิสสระ สมชัย” บ้านใหญ่เมืองดอกบัว มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
ที่ กระทรวงคมนาคม คนที่ได้รับโอกาสมาช่วยงาน “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองนายกฯและรมว.คมนาคม มีถึง 2 คน คือ “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” หรือ “เสี่ยโต้ง” สส.ศรีสะเกษ บ้านใหญ่ดงดอกลำดวน อดีตโฆษกรัฐบาล
อีกคนคือ “ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์” สส.พิจิตร ทายาทของ “ประวัติ ภัทรประสิทธิ์” และเป็นหลานชายของ “ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์” อดีตรัฐมนตรีคนดัง เจ้าของ “ตลาดไท” ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ยังมี“ภราดร ปริศนานันทกุล” สส.อ่างทอง 5 สมัย หนึ่งในคีย์แมนวางแผนเลือกสว.จนได้ “สว.สีน้ำเงิน”มาค่อนสภา ลูกชาย “เสี่ยตือ” สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บ้านใหญ่เมืองอ่างทอง ยังคงเกาะเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้อย่างเหนียวแน่น
เรื่อง “แก๊งลูกเทพ”ได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ นักวิชาการ ที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์การเมือง อย่าง “รศ.สุขุม นวลสกุล” มองในมุมบวก ว่า เป็นสัญญาณที่มีความหวัง เขาอาจมีฝีมือก็ได้ ดีกว่าเห็นแต่พวกหน้าเดิมๆ
พร้อมปล่อยวาทกรรมว่า “ลูกเทพ ก็ยังดีกว่าลูกมาร”
ก็ต้องติดตามว่า “แก๊งลูกเทพ” จะสร้างชื่อให้สมกับเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ หรือพอได้สวมหัวโขน ก็กลายร่างเป็น “ลูกมาร” เพราะถูก “ขาใหญ่” ในพรรค ในรัฐบาลครอบงำ บงการ !!