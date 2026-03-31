"วีระ สมความคิด" เตรียมยื่นศาลฎีกานักการเมือง ฟัน จนท.รัฐ ปมปล่อยเขมรรุกที่จับ 7 คนไทย

"วีระ สมความคิด" เผย 9 เม.ย.นี้ เตรียมร้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฟันเจ้าหน้าที่รัฐไทย ม.119 และ 157 ปล่อยเขมรบุกรุกลักพาตัว 7 คนไทยบริเวณบ้านหนองจาน หลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่งคดีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของศาลคดีทุจริต แต่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาคดีอาญานักการเมือง
วันนี้( 31มี.ค.69) นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โพสต์เฟซบุ๊ก Veera Somkwamkid ระบุ ประธานศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีที่นายวีระ สมความคิด ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐไทย ซึ่งกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 119 และ 157 กรณีที่ไม่ทำการจับกุมทหารและประชาชนเขมร ที่เข้ามาบุกรุกยึดครองแผ่นดินบริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่สำคัญกลับปล่อยให้ทหารเขมรนำอาวุธสงครามบุกรุกเข้ามาในแผ่นดินไทย แล้วทำการจับกุมพร้อมทั้งลักพาตัว 7 คนไทย ไปยัดข้อหาและจองจำในเรือนจำของเขมรเป็นเวลานานกว่า 3 ปี 6 เดือน
ประธานศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าคดีดังกล่าวนี้อยู่ในอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น ในพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. นายวีระ สมความคิด จะนำคดีนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
#พี่น้องไม่ต้องห่วง
#คดียังไม่ขาดอายุความ