กอ.รมน.ลุยภาค 3 ติดตามงานมวลชน–สารนิเทศ ชูบูรณาการพัฒนาชายแดน ยกระดับความมั่นคงยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ นำโดย พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ (ผอ.สมท.) นำคณะลงพื้นที่กอ.รมน.ภาค 3 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2569 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านมวลชนและสารนิเทศ พร้อมกำกับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2569 โดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ (พมพ.) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยจิ อันเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญ โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการสื่อสารกับประชาชน พร้อมเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางให้มีความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังวนอุทยานภูชี้ฟ้า เพื่อพบปะสมาชิกศูนย์ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่สูงดอยผาหม่น ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกอ.รมน. ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาในทุกมิติ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อวางรากฐานความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาว