เทศกาลอาหารรัสเซีย–ไทย 2026 เปิดตัวครั้งแรกในกรุงเทพฯ เชื่อมโยงสองวัฒนธรรมผ่านนวัตกรรมด้านอาหาร

เทศกาลอาหารรัสเซีย-ไทย 2026 เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2569 ณ สถานที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ นับเป็นการนำเสนอเทศกาลอาหารระดับนานาชาติครั้งสำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องจากความสำเร็จของการจัดงานในกรุงมอสโก โดยงานนี้ยังรวบรวมเชฟชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่หลงใหลในศาสตร์การทำอาหารจากทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างเวทีแห่งความร่วมมือทั้งในเชิงวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ผ่านอาหาร
เทศกาลนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจรัสเซียไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก สถานเอกอัครราชทูต รัสเซียประจำประเทศไทย และสำนักงานผู้แทนการค้าของสหพันธรัฐรัสเซีย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัสเซียและประเทศไทย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศผ่าน “อาหาร” ซึ่งเป็นสื่อกลางสากลที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเทศกาลคือการเข้าร่วมของเชฟชื่อดังจากประเทศรัสเซียภายใต้ Pinskiy & Co. ซึ่งเดินทางมาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อาหารร่วมกับเชฟชั้นนำของไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันรังสรรค์เมนูพิเศษที่ผสานวัตถุดิบ เทคนิค และเอกลักษณ์ทางอาหารของทั้งสองประเทศ เพื่อนำเสนอการตีความใหม่ของอาหารรัสเซียและไทยในรูปแบบร่วมสมัย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับอาหารรัสเซียในประเทศไทย แต่ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ
พิธีเปิดเทศกาลจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม ณ The Food School Bangkok โดยมีการสาธิตการทำอาหารโดยทีมเชฟ จากรัสเซียในช่วงของกิจกรรม “Masterclass” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เชฟและผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนด้านการประกอบอาหาร สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด เทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์เมนูจากเชฟไทยและรัสเซีย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการกล่าวเปิดโดยคณะผู้จัดงานและแขกผู้มีเกียรติ เพื่อสร้างบรรยากาศและทิศทางของเทศกาล
หลังจากพิธีเปิด จะมีการจัดดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพฯ ในวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 2- 3 เมษายน 2569 โดยแต่ละค่ำคืนจะนำเสนอเมนูพิเศษที่เกิดจากการร่วมมือของเชฟไทยและรัสเซีย ถ่ายทอดรสชาติแบบดั้งเดิมในมุมมองร่วมสมัย งานดินเนอร์จะจัดขึ้นที่ Wang Hinghoi, Baannok BKK City Edition at Groove Central World และ Brass House ซึ่งแต่ละสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมด้วยการแสดงที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเพื่อเติมเต็มบรรยากาศของมื้ออาหาร โดยการเข้าร่วมจะจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น จำนวนประมาณ 40–60 ท่านต่อรอบ เพื่อรักษาคุณภาพและความพิเศษของประสบการณ์
เทศกาลอาหารรัสเซีย-ไทย 2026 ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแต่มีความเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของร้านอาหาร เชฟ นักเรียนด้านการประกอบอาหาร สื่อมวลชน และผู้ที่หลงใหลในศาสตร์อาหาร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมประมาณ 200 คน ซึ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและมีความหมาย สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นเวทีระดับสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือ และนวัตกรรมในวงการอาหาร
นอกเหนือจากกิจกรรมด้านอาหาร เทศกาลยังมีการนำเสนอวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พรีเมียมจากพันธมิตร อาทิ คาเวียร์คุณภาพสูงจาก Thai Sturgeon Farm และปูยักษ์จาก ZAAP Alaska ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของประสบการณ์การรับประทานอาหาร และสะท้อนถึงความหลากหลายของวัตถุดิบรัสเซียที่สามารถผสานเข้ากับอาหารไทยได้อย่างลงตัว
“เทศกาลนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานด้านอาหาร แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของรัสเซียและไทย ผ่านอาหาร เราสามารถสร้างบทสนทนา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศ เราภูมิใจที่ได้นำเทศกาลนี้มาสู่ประเทศไทย และหวังว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายวลาดิเมียร์ โควาเลฟ ผู้อำนวยการบริหารสภาธุรกิจรัสเซียไทย กล่าว
ในฐานะการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย เทศกาลอาหารรัสเซีย-ไทย 2026 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการระยะยาวที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นหนึ่งในเทศกาลอาหารนานาชาติประจำปีที่สำคัญ โดยการรวมพลังของความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน เทศกาลนี้ไม่เพียงนำเสนอความโดดเด่นของอาหารทั้งสองชาติ แต่ยังตอกย้ำความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและประเทศไทย
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นิตา มงคลกิติ ผ่านทางอีเมล์ nita.m@rusthaibusiness.com