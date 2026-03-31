ลูกเทพดีกว่าลูกมาร ! “อ.สุขุม” ให้กำลังใจ ครม.ใหม่ แนะใช้วิกฤตโลกพิสูจน์ฝีมือ

วันนี้(31 มี.ค.)รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ โดยมองว่า การนำบุคคลหน้าใหม่เข้ามาทำงานการเมืองถือเป็นสัญญาณที่มีความหวัง พร้อมระบุว่า “ลูกเทพก็ยังดีกว่าลูกมาร” สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
รศ.สุขุม ระบุว่า การได้คนรุ่นใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเอง จึงเชื่อว่าจะพยายามทำงานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดภาพจำเชิงลบในสายตาประชาชน
“ผมอยู่การเมืองมานาน ก็เห็นหน้าเดิมๆ มาหลายยุค การเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาบ้าง ก็ถือเป็นความหวัง อย่าเพิ่งไปมองว่าเป็นมรดกของปัญหาเดิมทั้งหมด คนรุ่นใหม่เขากังวลเรื่องภาพลักษณ์ ซึ่งถือเป็นเรื่องดี” รศ.สุขุม กล่าว
พร้อมกันนี้ ยังแนะว่า หลังจากนี้ต้องติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่จะได้รัฐบาล ซึ่งมีอำนาจเต็ม โดยย้ำว่า ประเทศยังมีโจทย์ท้าทายอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาพลังงานและราคาน้ำมัน
รศ.สุขุม มองว่า วิกฤตพลังงานโลกในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงปัญหา แต่เป็น โอกาส ให้รัฐบาลชุดใหม่ได้แสดงศักยภาพในการบริหารประเทศ พร้อมให้กำลังใจ ครม.ใหม่ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน
“งานยากคือความท้าทาย ถ้าทำได้ ก็จะเป็นผลงานที่ประชาชนจดจำ” รศ.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย