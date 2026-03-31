“วุฒิสภา” ยกระดับความปลอดภัย เปิดใช้ระบบบันทึกคนเข้า-ออก เตรียมเชื่อมสันติบาลเช็กประวัติอาชญากรรรม

“วุฒิสภา” ยกระดับความปลอดภัย อัพระบบตรวจสอบคนเข้า-ออก พื้นที่ เชื่อมโยง “นพดล” ยันระบบไม่ล้วงลึกข้อมูลส่วนตัว แย้มอนาคตจะเชื่อมโยง “สันติบาล” เพื่อเช็คประวัติอาชญากรรรมก่อนเข้าพื้นที่
วันนี้(31 มี.ค.) ที่วุฒิสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบบันทึกการเข้า-ออก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเชื่อมโยงกับแอพลิเคชั่น ไทยดี เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนเข้าสู่อาคาร
โดยนายมงคล กล่าวว่าในภาวะการที่โลกมีความผันผวนและมีความเสี่ยงในหลายด้าน การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการจึงเป็นสิ่งสำคัญ การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกการเข้า-ออก ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โดยมีการตรวจสอบจำนวนและข้อมูลของผู้ที่อยู่ภายใต้อาคารได้แบบเรียลไทม์ และมีการแสดงข้อมูลเชิงสถิติจำแนกตามประเภทบุคคล เพศ วัตถุประสงค์ของการเข้าอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถนำฐานข้อมูลที่ได้มาวางแผนดำเนินการอพยพบุคคลเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ และที่สำคัญเพื่อลดใช้กระดาษ
ขณะที่ นายนพดล อินนา สว. ฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของวุฒิสภา กล่าวว่า ระบบไทยดีของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยใช้มานานและถูกใช้แพร่หลาย ซึ่งระบบปลอดภัยพอควร วุฒิสภาจึงนำระบบที่พัฒนาแล้วมาเชื่อมโยงกับระบบขอวุฒิสภา และเมื่อพัฒนาแล้วเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงได้ชัดเจน ทั้งนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตจะสามารถรู้ได้ว่าใครเข้ามาในพื้นที่เมื่อใด และเมื่อเกิดเหตุจะรู้ได้ว่าใครอยู่ในพื้นที่บ้าง
“ในอนาคตคุยกันว่าจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือ ตำรวจสันติบาลด้วย เพื่อให้ทราบว่าคนที่เข้ามามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ ซึ่งจะช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่กังวลว่าข้อมูลส่วนตัวจะรั่วไหล นั้นไม่เป็นห่วง เพราะเป็นระบบปลอดภัย” นายนพดล กล่าว
เมื่อถามว่าเมื่อใช้ระบบไทยดีเชื่อมโยงการเข้า-ออก อาคาร มีข้อกังวลว่าอาจทำให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการบันทึกเข้า-ออก ถูกเปิดเผยด้วย นายนพดล กล่าวว่า ไม่ไปไกลถึงขนาดนั้น แต่อาจมีเฉพาะคนที่มีปัญหาประวัติอาชญากรรมที่ต้องเจาะลึก แต่คนทั่วไปที่ไม่มี ระบบไม่มีเข้าไปใกล้ถึงข้อมูลส่วนตัว และเราจะไม่ก้าวล่วง