“มงคล" เชื่อมั่นพลังคนไทยสู้วิกฤตพลังงาน ชูโมเดล "ตู้ปันสุข" ความสำเร็จยุคโควิด

“มงคล" เชื่อมั่นพลังคนไทยสู้ "วิกฤตพลังงาน" ชูโมเดลความสำเร็จยุคโควิด อวยตู้ปันสุข-อสม.เป็นต้นแบบแก้ปัญหา ย้ำความสามัคคีและการแบ่งปันคือทางรอดหลักของประเทศ
วันที่้ 31 มี.ค.นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึง ช่วงวิกฤตพลังงาน สว.จะมีมาตรการช่วยประชาชนอย่างไรบ้าง โดยระบุ ทุกคนต้องประหยัด เพราะเราไม่รู้ว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร มีสว.หลายท่านเสนอมาตรการมาก็เป็นสิ่งที่ดี เล่นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร พร้อมเปรียบเทียบ กับยุคโควิด ประเทศไทยรอดพ้นได้เพราะความมั่นคงด้านอาหาร เราจะเห็นว่า ทั้งในเมืองและชนบท มีตู้ตั้งไว้และคนที่มีอาหาร ก็จะเอามาวางไว้ในตู้ ให้คนยากจน หรือคนไม่มีอาหาร ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตที่ผ่านมาได้ และมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยองค์การอนามัยโลก ยกย่องว่าแก้ไขปัญหาได้ดีมาก ขนาด ประเทศญี่ปุ่นยังยกย่องเรา มี อสม.ออกไปเยี่ยมชาวบ้าน โมเดลนี้ เมื่อถึงเวลาก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
"ผมเชื่อว่าความเป็นคนไทย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำมัน หรือวิกฤตอะไรก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นมาคนไทยจะสามัคคีกัน ร่วมมือกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเราผ่านกันมาหลายยุคแล้ว คนไทยจะช่วยกันและในที่สุดจะผ่านไปได้" นายมงคลกล่าว