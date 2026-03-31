โปรดเกล้าฯ ‘ปกรณ์’ พ้นตำแหน่งเลขาฯ กฤษฎีกา ก่อนรับเก้าอี้รองนายกฯ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2569 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2569
ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค.2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ มีชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรี