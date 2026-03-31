แก้วิกฤตแบบ "หนูๆ" เปลี่ยนโฟกัส คนจ้อง "พิพัฒน์" พ่อค้าน้ำมัน เป็นมองหน้า "โบว์-ณัฏฐา" แทน ** จาก “อรรถพล” ถึง “เอกนัฏ” จะแก้วิกฤตพลังงาน ไหวมั๊ย!!

++ แก้วิกฤตแบบ "หนูๆ" เปลี่ยนโฟกัส คนจ้อง "พิพัฒน์" พ่อค้าน้ำมัน เป็นมองหน้า "โบว์-ณัฏฐา" แทน
ข่าวสะพัดเรื่องที่ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เตรียมสะบัดปากกา แต่งตั้ง "โบว์ ณัฏฐา" น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา นักเคลื่อนไหว คนที่ค่ายน้ำเงินใช้งานในปฏิบัติการข่าว หรือ "ไอโอ" กันอยู่ ดันขึ้นเป็นโฆษก ศบก. หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ!
แต่มันคือการแก้เกมให้ "โกเกี๊ยะ" พิพัฒน์ รัชกิจประการ เจ้าภาพ ศบก. ที่โดนชาวบ้านถล่มยับเรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน"
พูดง่ายๆ ว่า ต้องการให้คนมาช่วย “พิพัฒน์” ลดกระแสที่คนนินทาหมาดูถูกที่ "เสี่ยหนู" ให้ พิพัฒน์ ออกหน้าคุม ศบก.ทั้งที่ภูมิหลังเป็นเจ้าของอาณาจักรน้ำมันรายใหญ่ แต่ดันมานั่งคุมนโยบายแก้วิกฤตน้ำมันเอง จนเกิดข้อสงสัยปล่อยให้มีขบวนการ "ไอ้โม่ง" รู้อินไซต์ กักตุนน้ำมัน จากขาดปั๊มแล้วคายออกมาทำกำไร ตอนปรับขึัน 6 บาท
งานนี้เลยต้องหา "หน้ากากใหม่" มาปิดแผลฉกรรจ์นี้!
ว่ากันว่า "เสี่ยหนู" น่าจะรับฟังความเห็นจาก "เกษมสันต์ วีระกุล" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลปรับรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนใหม่ในงาน "Meet the Press” เมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา แล้วสั่งทีมที่ปรึกษาหาตัว "influencer" มาเบี่ยงเบนความสนใจออกจาก "พิพัฒน์" ที่พูดอะไรไม่มีใครเชื่อถือแล้ว
มองซ้ายมองขวา ทางทีมก็คว้าเอาคนใกล้ตัวค่ายน้ำเงิน ก็คือ"โบว์" นี่แหละ
การดึง "โบว์" มายืนหน้าไมค์ เป็นหนังหน้าไฟ แทน “พิพัฒน์” เพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเดิม ที่คนจ้องหน้า "โกเกี๊ยะ" แล้วนึกถึงปั๊มน้ำมันพีที ก็เปลี่ยนมาจ้องหน้า "โบว์" นักวิชาการ-นักเคลื่อนไหว สายโต้คารม ก็ด้วยหวังว่า เจ้าตัวจะช่วยกู้สถานการณ์ ศบก. ให้ดีขึ้นได้
เรียกว่าใช้บริการ "นารี" ที่มีความสด มาสยบความช้ำ เพราะ “โบว์” มีต้นทุนจากการเป็นนักเคลื่อนไหวที่กล้าพูด กล้าชน การเอาเธอมาแจงเรื่องวิกฤตตะวันออกกลางรายวัน จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ว่า รัฐบาลกำลังใช้ "ผู้เชี่ยวชาญ" และ "คนนอก" มาพูด แทนที่จะให้ "เจ้าของธุรกิจ" มานั่งแก้ตัวเอง
งานนี้ “โบว์” คงต้องทำการบ้านหนัก เพื่อเปลี่ยนภาษา "พ่อค้า" ให้เป็นภาษาที่ฟังแล้วลดแรงเสียดทาน เรื่องที่ชาวบ้านกำลังเคืองอยู่ได้
แต่จะไหวหรือไม่ไหว “โบว์” จะเป็นนารีขี่ม้าขาว ช่วย “พิพัฒน์และภูมิใจไทย” ได้แค่ไหน เพราะความโปร่งใสรัฐบาลชุดนี้ มีคำถามมาตลอดตั้งแต่วิกฤตเริ่ม จนถึงวันนี้เป็นอะไรที่ยังไม่มีคำตอบ
ในมุมของ “โบว์” เองอาจจะมองว่า รับงานนี้ไม่ยาก เพราะที่ผ่านมา ก็ช่วยงานคณะทำงานของ "เสี่ยหนู" และ พรรคภูมิใจไทย อยู่แล้ว รู้มือ รู้จังหวะกันดี
กระทั่งเมื่อวานนี้ (30มี.ค.) ที่ “โบว์” ไปปรากฏตัวที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ยิ่งชัดเจนว่า พร้อมแล้วที่จะเป็น "โทรโข่งสีน้ำเงิน" คนใหม่ ที่จะเป็น "เกราะกำบัง" ชั้นดีมาบังหน้า "โกเกี๊ยะ" ไม่ให้โดนทัวร์ลงหนักกว่านี้ แต่จะลงที่ "โบว์" แทน หรือเปล่า!? ก็ต้องติดตาม
++ จาก “อรรถพล” ถึง “เอกนัฏ” จะแก้วิกฤตพลังงาน ไหวมั๊ย!!
ขณะนี้ การจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 2” อยู่ในขั้นตอนที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าได้นำรายชื่อ ยื่นทูลเกล้าฯ ไปแล้ว
หากไม่ผิดไปจากโผที่ปรากฏตามสื่อ “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” รมว.พลังงาน ต้องอำลาเก้าอี้ แล้ว“เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” นักการเมือง “ลูกเทพ” จะมารับช่วงต่อ
“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ “CEO ปตท.” คนที่ 10
นับว่าเป็นมืออาชีพด้านพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องน้ำมัน
เป็นลูกหม้อที่ทำงานใน ปตท. มานาน 35 ปี เริ่มจาก ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคม ก่อนไปเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ และต่างประเทศ ... เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท. และย้ายไปนั่งตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท.ก่อนจะกลับมาดูแลธุรกิจน้ำมันอีกครั้ง ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ก่อนขึ้นเป็น “CEO ปตท.”
เมื่อ“อนุทิน ชาญวีรกูล” ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่“พรรคส้ม”โหวตหนุน ก็ได้เชิญ“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” มาดื่มกาแฟ ร่วมวงเดียวกับ “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” รมว.ต่างประเทศ “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” และ“สันติ พร้อมพัฒน์” ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เป็นการเปิดตัว ว่าที่รัฐมนตรีในช่วงการจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 1”
แล้ว “อรรถพล” ก็ได้เป็น รมว.พลังงาน
เมื่อมาถึงยุคการจัดตั้ง “ครม.อนุทิน 2” ที่ตอนนี้พรรคภูมิใจไทย เต็มไปด้วยตัวแทนจาก “บ้านใหญ่” เก้าอี้รัฐมนตรีมีไม่พอแบ่ง... มืออาชีพอย่าง “อรรถพล” จึงต้องพ้นจากตำแหน่ง!
แล้วคนที่มาแทนก็คือ “ขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต รมว.อุตสาหกรรม “ลูกเลี้ยง” ของ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ที่หอบหิ้วสมัครพรรคพวก ย้ายจากพรรครวมไทยสร้างชาติ มาอยู่ใต้ชายคา ภูมิใจไทย
ในช่วงแรกของการจัดโผ ชื่อของ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” กับ “วราวุธ ศิลปอาชา” ได้รับการคาดหมายว่าจะต้องได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเป็นกระทรวงไหน
“เอกนัฏ”นั้นอยากสานงานต่อที่ กระทรวงอุตสาหกรรม แต่มีแรงต้านจากจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในช่วงที่เขากำกับดูแลนั้น ตัวเขาและ “ทีมสุดซอย” เคยเข้าไปจับกุม และสั่งปิดโรงงานอุตสาหกรรมไปไม่น้อย จนเกิดแรงต้านจากผู้ประกอบการ รวมทั้ง “สภาอุตสาหกรรม”
ดังนั้น“วราวุธ ศิลปอาชา” จึงมีชื่อไปนั่งรมว.อุตสาหกรรม แทน
ส่วน“เอกนัฏ” ต้องไปเบียดเอา กระทรวงพลังงาน จาก “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ซึ่งถือว่าเป็นโควตาคนนอก
ว่ากันว่า งานนี้ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” อาศัยสายสัมพันธ์เก่าก่อน ต่อสายถึง “เนวิน ชิดชอบ” ผู้มีบารมีตัวจริงของพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ “ขิง- เอกนัฏ” ได้เป็น รมว.พลังงาน
เรียกได้ว่าไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านพลังงาน หรือความเป็นนักบริหารจัดการอะไรทั้งสิ้น
แต่ได้มาตามเส้นสาย มาโดย “สมการการเมือง” โดยแท้!!
ในสถานการณ์ที่กำลังประเทศชาติ กำลังประสบกับวิกฤตด้านพลังงาน ที่จะมีผลต่อเนื่องทั้งน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า ชนิดที่ “มืออาชีพ” ยังเอาไม่อยู่
แล้วคนที่มาตามระบบโควตาของ “บ้านใหญ่” อย่าง “ขิง เอกนัฏ”จะไหวหรือ?!
นี่แหละการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ ที่ออกฤทธิ์ให้เห็นแล้วว่า ผลประโยชน์พรรคพวก เพื่อนพ้อง มาก่อนผลประโยชน์ของประชาชน