กกต.เรียก “พิชาย” แจงปมถูกร้องใส่ร้ายส่อถึง ภท.ซื้อเสียง หลังจ้อออกจอหัวละ 7,500 บ.

กกต.เรียก “พิชาย” แจงปมถูกร้องใส่ร้ายพรรคการเมืองซื้อเสียง หลังจ้อออกจอปมซื้อเสียงละ 7500 บาท พาดพิงไปถึง ภท.
วันนี้ (30 มี.ค.) นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการด้านการเมืองชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ กกต. โทรศัพท์มาติดต่อ โดยระบุข้อความว่า มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ตอนเช้ามีโทรศัพท์เข้ามาสายหนึ่ง แนะนำตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ กกต.
ตอนแรกผมก็นึกว่าเจ้าหน้าที่ กกต. จะเชิญไปบรรยายอะไรหรือเปล่า
เพราะเคยไปบรรยายที่นั่นอยู่หลายครั้งก็ให้แปลกใจอยู่บ้าง เพราะว่าผมวิจารณ์ กกต.เยอะมาก แล้ว กกต. ยังจะเชิญไปบรรยายหลักสูตรอะไรอีกหรือ แต่ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่การเชิญไปบรรยาย แต่จะเชิญไปชี้แจงข้อกล่าวหา
เธอบอกว่ามีเรื่องมีคนมาร้องเรียนผม เกี่ยวกับการที่ผมสัมภาษณ์รายการเปิดโต๊ะข่าวสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 เธอถามผมว่าจำได้หรือเปล่า ผมฟังแล้วก็ยังจำไม่ได้อยู่เหมือนกันว่า เอ๊ะรายการไหนเพราะพูดหลายรายการเหลือเกิน
เธอบอกต่อว่าเป็น ประเด็นที่ทางโทรทัศน์ตั้งชื่อว่า ซื้อเสียงละ 7500 บาท มีจริงหรือเรื่องเล่า เธอแจ้งว่า เธอเป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เลยอาจจะมีหนังสือเชิญให้ผมไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ก็เลยถามว่า คนร้องผมข้อหาอะไรครับ เธอบอกว่าหลอกลวงหรือใส่ร้ายจูงใจให้คนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพรรคการเมือง ก็เลยถามต่อว่า เป็นเรื่องอะไร เธอบอกว่า ผมพูดในทำนองว่า ถ้าดูข้อมูลเก่าของ กกต. ปี 66 พรรคที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดในเรื่องการซื้อเสียงก็คือพรรคนี่แหละ และกล่าวต่อว่า ก่อนหน้าที่ผมจะพูดประเด็นนี้ พิธีกรกำลังพูดถึง พรรคภูมิใจไทยอยู่
เค้าบอกต่อว่าผมตั้งข้อสังเกตว่า พรรคการเมืองบางพรรคได้รับความนิยมมาก บางพรรคได้น้อย พรรคได้คะแนนนิยมน้อย แต่ได้เสียง สส. มากเกิดจากอะไร
คนร้องเขานำประเด็นนี้มาร้องอีกประเด็น เธอบอกว่าจะส่งหนังสือเชิญผมไปชี้แจง ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เดี๋ยวผมจะลองตามไปดูใน YouTube ถึงรายการที่เขาอ้างถึง ว่าพูดอะไปบ้างเพราะช่วงนั้นพูดวันละหลายรายการ
คืบหน้าอย่างไรจะมารายงานต่อครับ