พท.ห่วงไฟป่า-ฝุ่นเหนือ จี้รัฐยกระดับรับมือด่วน พร้อมเคียงข้าง ปชช.ทุกพื้นที่ ชี้คือวิกฤตคนทั้งชาติ

“เพื่อไทย” ห่วงวิกฤตไฟป่า-ฝุ่นพิษภาคเหนือ เร่งรัฐยกระดับรับมือด่วน พร้อมเคียงข้างประชาชนทุกพื้นที่ ย้ำคือวิกฤตของคนทั้งชาติ ยอมให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้
วันนี้ (30 มี.ค.) พรรคเพื่อไทย ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าภาคเหนืออย่างใกล้ชิด แสดงความห่วงใยต่อผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ เสนอ 4 มาตรการเร่งด่วนทั้งเชิงรุก ระดมกำลัง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และวางแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว พร้อมยืนยันยืนเคียงข้างประชาชนฝ่าวิกฤตร่วมกัน โดยมีข้อความดังนี้..พรรคเพื่อไทยห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือ พร้อมเคียงข้างประชาชนผ่านวิกฤต
พรรคเพื่อไทยติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยยิ่ง ต่อผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
โดยพรรคขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอแนะเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน ดังนี้:
1. ยกระดับการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)ขอให้รัฐบาลเร่งระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ทำแนวกันไฟในจุดเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นและลดการขยายตัวของจุด Hotspot โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อระบุพิกัดที่แม่นยำ พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง
2. ระดมสรรพกำลังและดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ขอให้รัฐบาลเร่งระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟป่า และอากาศยานสนับสนุนการดับเพลิงจากทั่วประเทศเข้าสู่พื้นที่วิกฤตโดยเร็วที่สุด เพื่อจำกัดผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ และขอให้มีการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยง
3. ดูแลกลุ่มเปราะบางขอให้รัฐบาลดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ เร่งนำส่งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
4.การแก้ไขปัญหาระยะยาวขอให้รัฐบาลบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันทั้งในประเทศและข้ามชายแดนลงในคำแถลงนโยบายเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน
ทีมพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคเหนือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานงานช่วยเหลือเบื้องต้น อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ยังชีพอื่นๆ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือวิกฤตของคนทั้งชาติ พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานเคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้พี่น้องชาวเหนือกลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง เพราะชีวิตและสุขภาพของประชาชน คือสิ่งที่เรายอมให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้