xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ร่วมรำลึก 100 ปี ชาตกาล “ครูประชุม รัตนเพียร” ยกบุคคลต้นแบบผู้สร้างมรดกทางปัญญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” ร่วมรำลึก 100 ปี ชาตกาล “ครูประชุม รัตนเพียร” ยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบผู้สร้างมรดกทางปัญญา เพื่อเป็นกุญแจเปิดประตูแห่งอนาคตให้แผ่นดิน

วันนี้ (30 มี.ค.) เวลา 18.00 น. ณ อาคาร RBAC ARENA HALL A มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “100 ปี ครูชุม เรืองแสงรักและศรัทธา” เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติและคุณูปการของนายประชุม รัตนเพียร หรือ “ครูชุม” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและบุคคลต้นแบบด้านการสร้างคนผ่านการศึกษา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรำลึกถึง “คุณครูประชุม รัตนเพียร” หรือที่ลูกศิษย์เรียกด้วยความรัก ว่า “ครูชุม” บุคคลผู้มีคุณูปการกับการศึกษาไทย ผู้ได้อุทิศตนกับการ “สร้างคน” หรือการสร้างต้นทุนทางปัญญาให้ลูกศิษย์เพื่อไปสร้างความเจริญ และพัฒนาประเทศชาติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความผูกพันที่มีต่อครอบครัวรัตนเพียรมายาวนานกว่า 30 ปี โดยระบุว่า มีความใกล้ชิดกับ ดร.ประวิช รัตนเพียร มาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง และมีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญของครอบครัวมาโดยตลอด โดยเฉพาะในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)

“ผมเห็นชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแผนงานหรือการลงทุน แต่เกิดขึ้นจากความเชื่อของครูชุมที่ว่า การศึกษาคือ กุญแจเปิดประตูแห่งอนาคต ครูชุมไม่ได้เพียงสร้างสถานที่เรียน แต่ท่านได้สร้างโอกาสให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของครูชุม ว่า การเปลี่ยนชีวิตนักศึกษาหนึ่งคน คือการเปลี่ยนอนาคตของคนทั้งครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม ชื่อเสียงและรากฐานที่ครูชุมได้วางไว้ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านสถาบันการศึกษาในเครือ และประทับอยู่ในใจของลูกศิษย์ทั่วประเทศ

ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาลนี้ นายกรัฐมนตรียกย่องสิ่งที่ครูชุมสร้างไว้เป็น “มรดกทางปัญญา” ที่ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังอุทิศตนเพื่อสังคม พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตภายใต้การนำของครอบครัวรัตนเพียรและคณะผู้บริหาร จะยังคงทำหน้าที่สร้าง “คน” เพื่อสร้างอนาคตของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช รัตนเพียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สมาชิกครอบครัวรัตนเพียร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน “100 ปี ครูชุม เรืองแสงรักและศรัทธา” อย่างคับคั่ง เพื่อแสดงมุทิตาจิตในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลของครูชุม

+1