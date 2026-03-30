กต.เผย ยังไม่พบ 3 ลูกเรือ มยุรี นารี สภาพเรือเสียหายไฟไหม้ น้ำท่วมขังห้องเครื่อง ยันไม่ละความพยายามค้นหา

กระทรวงการต่างประเทศ เผย ไม่พบ 3 ลูกเรือ มยุรี นารี บริษัทเจ้าของเรือแจ้งครอบครัวทราบแล้ว พบสภาพเรือเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วมขังห้องเครื่อง ยัน กต.ไม่ละความพยายาม ประสานทุกฝ่ายช่วยติดตามต่อ
วันนี้ (30 มี.ค.) นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามลูกเรือไทย 3 คน บนเรือ มยุรี นารี ว่า ล่าสุด ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานจากบริษัทเจ้าของเรือ มยุรี นารี ว่า บริษัทได้ว่าจ้างทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการค้นหาและการกู้ภัยขึ้นบนเรือ โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อดำเนินการค้นหาในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ลูกเรือทั้ง 3 คนประสบเหตุ ทีมค้นหาได้ดำเนินการตรวจค้นพื้นที่บนเรือที่สามารถเข้าถึงได้อย่างละเอียด เท่าที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวย เนื่องจากตัวเรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ และยังมีกลุ่มควันตกค้างภายใน และมีสภาพน้ำท่วมขังบริเวณห้องเครื่อง ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
โดยบริษัทแจ้งว่า ทีมค้นหาได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่พบลูกเรือทั้ง 3 คนบนเรือ และบริษัทได้แจ้งให้ครอบครัวของลูกเรือทราบความคืบหน้าดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่ าจะไม่ละความพยายามในการตามหาลูกเรือทั้ง 3 คน โดยจะพยายามประสานงานกับอิหร่านและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป