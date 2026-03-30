ก.พลังงาน เผย ยอดใช้ดีเซลยังสูงกว่าปกติ-เบนซินลดลง ใกล้เคียง ม.ค.

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เผย ตัวเลขน้ำมันล่าสุด 28 มีนาคม จำหน่ายน้ำมันดีเซล ยังคงสูงกว่าปกติ ขณะที่น้ำมันเบนซินลดลง ใกล้เคียงเดือนมกราคม พร้อมระบุ ที่ประชุม ศบก.
วันนี้ (30 มี.ค.) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้รายงานปริมาณการผลิตและจำหน่ายน้ำมันทั้งดีเซลหมุนเร็วและเบนซิน ข้อมูลในวันที่ 28 มีนาคม 2569 ตัวเลขอัปเดต ล่าสุด ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 87.5 ล้านลิตร โดยแบ่งเป็นของสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ 69.5 ล้านลิตร จ๊อบเบอร์ ขนส่งอุตสาหกรรม ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 18 ล้านลิตร ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซิน มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 32-33 ล้านลิตร แบ่งเป็นของสถานีบริการน้ำมัน 29-30 ล้านลิตร และขายผ่านจ๊อบเบอร์ ขนส่ง อุตสาหกรรม ราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ 2.822 ล้านลิตร ซึ่งตัวเลขการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 83 ล้านลิตร ซึ่งปริมาณการจำหน่ายยังคงสูงอยู่ ซึ่งในส่วนของน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 32 ล้านลิตร ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ลงไปใกล้เคียง กับ ตัวเลขเฉลี่ยการจำหน่ายน้ำมันเบนซินในช่วงเดือนมกราคม
ขณะที่มาตรการเรื่องของการผ่อนผันน้ำมันสำรองที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มีการระบายน้ำมันออกมาแล้วอยู่ที่ 120 ล้านลิตร เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในการจำหน่าย ให้แก่ประชาชน
ขณะที่ น้ำมัน B20 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนน้ำมัน มีการช่วยเหลือส่วนหนึ่ง และน้ำมัน B20 ถือว่ามีส่วนผสมของน้ำมันดีเซลพื้นฐาน หรือ B0 และไบโอดีเซล หรือ B100 สัดส่วน ร้อยละ 20 นี้ เป็นการยกเว้นภาษีทำให้สัดส่วนราคาน้ำมัน B20 ถูกลง และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนน้ำมัน ทำให้ราคา B20 ถูกกว่า B7 อยู่ 5 บาท ซึ่งมีกลุ่มประมงการรับนโยบาย ในการใช้ B20 พร้อมระบุว่าไม่ได้มีจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป แต่เป็นการซื้อผ่านคลัง และใช้ได้เฉพาะบางกลุ่ม ไม่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทั่วไปได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งาน
ส่วนกรณีแอปพลิเคชัน Fuel NOW ที่ยังไม่อัปเดตข้อมูล รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์นี้หรือ 1-2 วัน น่าจะใช้ได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลของสถานีบริการน้ำมันผ่านทางพลังงานจังหวัด และเก็บรวบรวมอยู่ที่กรมธุรกิจพลังงาน ขณะนี้กำลังได้ดำเนินการในการใส่ข้อมูลบางส่วนแล้ว
ขณะที่ ประชุม ศปก.ได้รับทราบความคืบหน้าของกระทรวงการคลัง ในการขอลดภาษีสรรพสามิต ว่า ขณะนี้ส่งถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แล้วหรือไม่ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าว