พท.จ่อไม่ส่งชิงผู้ว่าฯกทม.-สก. ผู้สมัครโอดประเมินพลาดมองข้ามพื้นที่-คนทำงาน ส่งผลระยะยาว

สก. เพื่อไทย แกนนำพรรค จ่อไม่ส่งผู้สมัคร สก. ชิงเก้าอี้พร้อมผู้ว่าฯ กทม. ด้าน ผู้สมัคร โอด เป็นการประเมินที่ผิดพลาด หากพรรคมองข้ามกรุงเทพฯ มองข้ามคนทำงานในพื้นที่ ส่งผลระยะยาว
วันที่ (30 มี.ค. 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ขณะนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดจะไม่ส่งผู้สมัคร สก. ลงสมัครรับเลือกตั้ง สก. ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ พร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่สมาชิกสก. พรรคเพื่อไทยในปัจจุบันว่า กทม.ถือเป็นพื้นที่เมืองหลวงของประเทศ ไม่ใช่พื้นที่ที่ควรถูกมองข้าม เพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งประเทศ ความพ่ายแพ้ของผู้สมัคร สส. ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะคนทำงานในพื้นที่ไม่ทำงาน แต่เป็นผลจากการตัดสินใจของพรรคที่ไม่สอดคล้องกับความจริงในพื้นที่ ทีม สก. คือกลุ่มที่มีฐานเสียงเข้มแข็งที่สุดในกรุงเทพฯ มีทั้งโครงสร้าง มีผลงาน และยืนอยู่กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง การเลือกไม่ส่ง ไม่สู้เพียงเพราะกังวลกระแสการเลือกตั้ง ถือเป็นการประเมินที่ผิดพลาด หากพรรคมองข้ามกรุงเทพฯ มองข้ามคนทำงานในพื้นที่ สุดท้าย สิ่งที่เสียไปจะไม่ใช่แค่คะแนนเลือกตั้ง แต่คือความเชื่อมั่นของประชาชนทั้งเมืองหลวงในระยะยาว