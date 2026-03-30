“อนุทิน” ทูลเกล้าฯ ครม.ใหม่ ราบรื่น สั่งผู้ว่าฯ แก้ไฟป่า แจงรถไฟฟ้าลูก รับติดใจรถเก่ากินน้ำมันไม่ไหว

นายกฯ เผย ทูลเกล้าฯ ครม.ใหม่เรียบร้อยแล้ว ยันทำงานราบรื่นไม่สะดุด เผย สั่ง ผู้ว่าฯ แก้ไฟป่าแล้ว แจงรถไฟฟ้าคันใหม่สลับกันใช้กับลูก เผย ติดใจใช้รถไฟฟ้า เงียบดี เร่งดี ขอเก็บรถเก่าไว้ก่อนกิน น้ำมันไม่ไหว
วันนี้ (30 มี.ค.) เมื่อเวลา 15.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ว่า ได้ลงนามเสนอไปแล้วตามขั้นตอน เมื่อถามว่า รายชื่อครบ 36 ตำแหน่งรวมนายกฯด้วย ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวรอ เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของการโปรดเกล้าฯ ลงมา การที่จะไปพูดในรายละเอียดเป็นสิ่งที่ไม่บังควร เราต้องทูลเกล้าฯ และในกฎหมายเขียนว่าต้องมีพระบรมราชวินิจฉัย ตรงนี้อยู่นอกเหนืออำนาจของนายกฯ
เมื่อถามว่า หากได้รับการโปรดเกล้าฯ และมีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อย งานแรกที่นายกฯจะเดินหน้าคืออะไร นายกฯ กล่าวว่า งานจริงๆ แล้วต่อเนื่อง รัฐมนตรีหลายท่านจะอยู่ช่วยงานกันต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งสำคัญไม่ทำให้เกิดการชะงักงันของการบริหารประเทศ
เมื่อถามว่า มีรัฐบาลใหม่อำนาจเต็มทุกอย่าง การบริหารงานจะไฉไลกว่าเดิมใช่หรือไม่ นายกฯ หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ไม่รู้จะตอบอย่างไร เมื่อถามว่า จะสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้นใช่หรือไม่กับการที่มีอำนาจเต็ม นายกฯ กล่าวว่า มันสะดวกอยู่แล้ว ทุกคนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและข้อสั่งการของตนในฐานะนายกฯ การเปลี่ยนผ่านจะทำให้เปลี่ยนผ่านไปด้วยความราบรื่นที่สุด และรับรองได้ว่าไม่มีรัฐมนตรีคนใดออกมาบอกว่าเดี๋ยวขอรอตั้งรัฐบาล ขอเข้าทำงานก่อน เดี๋ยวขอมีอำนาจเต็มก่อน ไม่มีใครกล้าพูด เพราะถ้าพูดจะถูกตนตำหนิ เพราะวันนี้หัวหน้ารัฐบาลเป็นคนเดิม คำว่าเปลี่ยนผ่านมันมี แต่คำว่าสะดุดเพราะไปรอกฎหมายนั้นกฎหมายนี้ไม่มี
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ ได้มีการสั่งการอย่างไรบ้าง ว่า สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงข่าวการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่อีกคัน เป็นของนายกฯ หรือของลูกชาย ว่า “อยู่บ้านเดียวกัน บางทีเขาก็มายืมรถผม บางทีผมก็ยืมรถเขา ที่บ้านมีรถ 3-4 คัน แต่ตอนนี้รถแรงสูบเยอะๆ เอาผ้าคลุมไว้ก่อนมาใช้รถเล็กๆ”
เมื่อถามว่า ตั้งใจจะใช้รถไฟฟ้าถึงตอนไหน นายกฯ กล่าวว่า จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และพอเริ่มใช้ ก็ติดใช้รถไฟฟ้า เมื่อถามว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วเป็นอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าวว่า เงียบดี เร่งดี และก็ได้ใช้ฟีเจอร์ในรถไฟฟ้า ฟีเจอร์เยอะ รถรุ่นเก่าเอาไว้ก่อนไม่ไหว 3 กิโลเมตร 1 ลิตรไม่ไหว