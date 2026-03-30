“สุชาติ”ฟ้องอาญา “หมอของขวัญ”จงใจมุ่งให้ร้ายโจมตีทางการเมือง หากกระทำซ้ำอีกฟ้องเพิ่ม ส่วน “โกวิท”ไม่ได้ทำหน้าที่สื่อแท้จริง ไม่ถอนฟ้องให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 30 มี.ค.(สืบเนื่องจากหมอของขวัญหรือ นางสาวของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ได้โพสต์ทำนองว่าได้รับหมายศาลถูกนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฟ้องคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายนั้น

ล่าสุด ดร.ณัฏฐ์ หรือ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การวิจารณ์การเมืองโดยสุจริต สามารถกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แต่หากเป็นการมุ่งใฟห้ร้ายโจมตีทางการเมือง เพราะมีแรงจูงใจทางการเมือง รุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล ไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้ แบบนี้ไม่เรียกว่า “เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง” แต่เป็นการ “มุ่งทำลาย” หรือ “มุ่งให้ร้าย หรือใส่ร้ายทางการเมือง”ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของนายสุชาติในขณะแข่งขันการเลือกตั้งและเป็นผลสืบเนื่องหลังเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลคลาดเคลื่อน เป็นการจงใจทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของนายสุชาติฯ

​มิใช่ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานได้ แต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงที่วิจารณ์ได้โดยสุจริต แต่การกล่าวหาใส่ร้ายเรื่องประวัติในการทำงานโดยไม่เป็นจริง ในลักษณะคดโกง ทุจริต แบบนี้ ยอมไม่ได้ เพราะมีกลไกกฎหมาย พรป.ปปช. กำกับควบคุมนักการเมือง เจ้านหน้าที่ของรัฐอยู่ มิใช่กล่าวหาตามอำเภอใจผ่านโซเชี่ยล แล้วจะมาเรียกร้องผ่านโซเชี่ยลว่า ไล่ฟ้องประชาชนปิดปาก ซึ่งมันไม่ใช่เพราะประชาชนทั่วไปไม่ได้ทำสันดานแบบนี้ คุณทำตัวเองมากกว่า การกล่าวหา ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย แล้วจะมาบอกภายหลังว่า ฟ้องปิดปากประชาชน หรือปิดปากสื่อไม่ได้

นายสุชาติฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 50 ล้านบาทด้วย ต้องไปพิสูจน์ในกระบวนยุติธรรมว่า เป็นการกระทำโดยสุจริตหรือไม่ แต่เท่าที่ดู เป็นการกล่าวหาทำให้นายสุชาติเสียหายมากกว่า หากไปโพสต์ทำให้เกิดความเสียหายซ้ำอีก ต้องเจอฟ้องซ้ำแยกเป็นกรรมๆไป

​ดร.ณัฏฐ์ กล่าวว่า กรณีนางสาวของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ที่ถูกนายสุชาติฟ้อง เป็นการกล่าวหาใส่ร้ายนายสุชาติฯ หลายเรื่อง โดยไม่มีมูลความจริง โพสต์กล่าวหาไปเรื่อย ต้องดำเนินคดีอาญามิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนและสื่อสารไปถึงนางสาวของขวัญ ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการตัดสินใจการลงทุนของคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น กรณีซื้อขาย ตีก อาคาร SKKY 9 หรือทรัพย์สินประเภทอื่น เพราะการลงทุนซื้ออาคารหรือทรัพย์สินประเภทอื่น เป็นเรื่องของความคุ้มค่าและนำเม็ดเงินที่ฝากธนาคารไว้มาลงทุนให้ได้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคาร โดยการลงทุนหรือไม่ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมและผ่านการนำเสนอของบอร์ดความเสี่ยง อำนาจในการลงทุนไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้น ทั้งนายสุชาติฯไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำลูกจ้างไปเก็บเบอรี่ป่าที่ประเทศฟินแลนด์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีค้ามนุษย์ ทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกล่าวอ้างว่า พัวพันสินบน 36 ล้าน โดยข้อกล่าวหาทั้งหมด ดีเอสไอส่งให้ ปปช. พิจารณา โดยปปช.ได้วินิจฉัยชี้ขาด โดยยกคำร้องนายสุชาติทั้งหมดแล้ว ข้อกล่าวหาที่นางสาวของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ กล่าวหา โดยมีมลเหตุจูงใจทางการเมือง อันสืบเนื่องจากกรณีร้องขอให้นับคะแนนใหม่ ไม่มีมูลความจริง กรณีถูกนายสุชาติฟ้องต้องไปว่ากันตามพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม ยืนยัน ไม่ได้ฟ้องปิดปากประชาชน​

ส่วนกรณีนายโกวิท โฑธิสาร บก.The lsaan Record อ้างว่า “ฟ้องปิดปากสื่อ” ตนยืนยันว่า ไม่ได้ฟ้องปิดปากสื่อ ก่อนหน้านี้ นายสุชาติได้ยื่นฟ้องนางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ แล้วถอนฟ้องไปแล้ว แต่กรณีของนายโกวิท ฯ ไม่อาจถอนฟ้องให้ได้ ไม่ควรเรียกว่า “สื่อ” เพราะสื่อที่ดีต้องมีจรรยาบรรณสื่อมวลชน ต้องตรวจสอบข้อมูลรอบด้าน จะอ้างว่า เป็นรายงานสืบสวนหรือว่าไปรับงานใครมาใส่ร้ายนายสุชาติกันแน่ แต่การแชร์ข่าวเท็จโดยไม่ตรวจสอบ ต้องถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะอยู่ในสำนักข่าวเดียวกัน ควรจะรู้อยู่แล้วว่าจริงหรือเท็จ เพราะการแชรข้อมูลและแปะข้อความ เป็นการประจานบุคคลอื่น จะไม่มีการถอนฟ้องให้เด็ดขาด เพราะนายสุชาติถอนฟ้องให้เฉพาะนางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ แต่พอถอนฟ้องให้ กลับไม่สำนึก โดยสำคัญผิดในตัวเอง

​ส่วนที่นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ ได้ใช้สถานที่รัฐสภาแถลงข่าว และยื่นหนังสือต่อ สส.และ สว. เท่าที่ติดตามการแถลง ไม่ได้สาระอะไร เป็นการหาแสงมากกว่า จะมาตั้งคำถามถึงนายสุชาติและนายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ยังพูดตะกุกตะกัก ไร้สาระ ไม่รู้จริง ให้ไปทำการบ้านมาก่อน หากกระทำซ้ำอีก เจอฟ้องกลับอีกแน่ ครั้งนี้ ไม่ถอนให้แล้ว จะหาว่า ถอนฟ้อง กลัวอะไร ทั้งการยื่นหนังสือต่อนายสหัสวัส คุ้มคง สส.พรรคประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีที่นายสุชาติฯฟ้องคดีอาญา เป็นคู่ขัดแย้ง กำลังให้ฝ่ายกฎหมายถอดเทป หากกระทำซ้ำอีก อย่ามาหาว่า ฟ้องปิดปากสื่อแล้วกัน เพราะกระทำตัวเองล้วนๆ และไม่ได้กระทำในนามสื่อมวลชนแท้จริงเพราะสื่อมวลชนที่ดีต้องมีจรรยาบรรณสื่อ ไม่รับงานใครมาเพื่อโจมตีทำลายล้างทางการเมือง