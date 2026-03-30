ไบเออร์ไทย รับมอบ Q Factory ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พิษณโลก-ขอนแก่น ตอกย้ำมาตรฐานเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่เกษตรกรไทยและตลาดส่งออก

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบรับรองผ่านการประเมินมาตรฐาน โครงการผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ (Q Factory) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดขอนแก่น สะท้อนถึงศักยภาพและมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบรับรองผ่านการประเมินมาตรฐานโครงการ (Q Factory) ให้กับ นายทินกร ศรีวิชัย ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม จังหวัดพิษณุโลก และ นายพงษ์พนธ์ เพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดขอนแก่น
โครงการ (Q Factory) เป็นโครงการรับรองมาตรฐานที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีสถานที่รวบรวม ตรวจสอบ และผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ที่มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดขอนแก่น นับเป็นฐานการผลิตแบบครบวงจร (End-to-End Production) ตั้งแต่การรับเมล็ดพันธุ์จากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการทำความสะอาดกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงคุณภาพ อาทิ การเคลือบและการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการบรรจุด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการ ก่อนจัดเก็บในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการส่งออกภายใต้แบรนด์ Seminis และ De Ruiter ไปยังตลาดสำคัญทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยมีระบบควบคุมคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ดีคาล์บ (DEKALB) เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก นอกจากนี้ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม จังหวัดพิษณุโลก มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช และห้องปฏิบัติการตรวจสอบสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชและคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ โดยห้องปฏิบัติการทั้งสองสามารถตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อการขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (Phytosanitary Certificate และ Re-export Certificate) จากกรมวิชาการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดระยะเวลาการอนุมัติเพื่อส่งมอบและส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงให้กับเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรและข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศคู่ค้า
การได้รับการรับรอง (Q Factory) ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของไบเออร์ไทย ในการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิผล ตามพันธกิจ “ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร” (Health for all, Hunger for none) พร้อมสนับสนุนนโยบายของกรมวิชาการเกษตรในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนของโลก (World Tropical Seed Hub) และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นรูปธรรม