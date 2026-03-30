“รัชดา” ป้อง “อนุทิน” เจอดรามาถอยรถไฟฟ้าใหม่ “จะซื้ออะไรนักหนา” แจงชัดของลูกชาย

ผช.รมต.สำนักนายกฯ สยบดรามา! โต้ข่าว “อนุทิน” ถอยรถไฟฟ้าคันใหม่ ยันชัดเป็นของลูกชาย หลังโซเชียลตั้งคำถาม “จะซื้ออะไรนักหนา”
วันนี้ (30 มี.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ facebook ส่วนตัว ชี้แจงกรณีที่มีข่าวนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีก 1 คัน โดยใจความระบุว่า “เรื่องบ้านเมืองวิจารณ์ได้เลยจ้า เข้าใจในความกังวลของประชาชนอยู่แล้ว แต่บางเรื่องก็ใจเย็นแป๊บ..
ตอนนี้มีความเข้าใจผิดกันว่า นายกฯ อนุทิน ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่เพิ่มอีกแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกำลังเตรียมขับมาทำเนียบ !!! จะซื้ออะไรนักหนา !!!
คือ มันไม่ใช่นะ รถไฟฟ้าคันใหม่ค่ายญี่ปุ่นที่กล่าวถึงกันอยู่เป็นของลูกชายค่ะ นายกฯ ไม่ได้ซื้อเพิ่ม มีแต่คันที่ขับมาทำเนียบ