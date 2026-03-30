ผู้ตรวจฯ เตรียมลุยล้งมะพร้าวราชบุรี ดูฮั้วราคาหรือไม่ เผยกฎหมายคุมนอมิยังไม่เสร็จจัดการคนผิดยาก

ผู้ตรวจฯ เตรียมลงพื้นที่ ดูล้งมะพร้าวราชบุรี 3 เม.ย.ตรวจสอบฮั้วราคาหรือไม่ เล็งหาแนวทางแก้ราคาต่ำ ยอมรับขณะนี้กฎหมายคุมนอมิยังไม่เสร็จ จัดการคนทำผิดยาก
วันนี้(30มี.ค.) นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกี่ยวกับคำร้องเรื่องล้งมะพร้าวและราคามะพร้าวตกต่ำ ที่ จ.ราชบุรีในวันที่ 3 เมษายน ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุม 1 ครั้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพอสมควร และที่จะลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเชิญหน่วยงานหลักๆทั้งที่เกี่ยวกับปัญหาระยะสั้น เช่นกรมการค้าภายใน กรมธุรกิจการค้า สำนักงานแข่งขันทางการค้า ไปดูว่าราคาที่ลดลงไป เกิดจากการฮั้วราคาจริงหรือไม่ รวมถึงให้มีมาตรการในการจะรับซื้อ เพื่อบรรเทาปัญหาระยะสั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว เช่นเรื่อง supply chain ของล้ง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะไปดูว่าจะแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของกระบวนการ ตั้งแต่สวนมะพร้าวจนถึงล้ง โลจิสติกส์ การส่งออกผ่านแดนไปถึงผู้กระจายสินค้าถึงปลายทาง การค้าส่งค้าปลีก กระบวนการมีจุดอ่อนตรงไหน และอีกส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทย เกษตรกร และสหกรณ์ที่มีการรวมกลุ่มในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการซัพพลายเชน ของผลไม้ได้อย่างไร นี่เป็นประเด็นหลักๆที่จะไปคุยกันต่อ และรับฟังปัญหาของพื้นที่เพิ่มเติม
เมื่อถามว่าจากที่รับฟังปัญหา สาเหตุมะพร้าวตกต่ำเกิดจากอะไร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่ามีหลากหลายปัจจัย ที่ผู้ร้องมาแจ้งส่วนหนึ่งอาจเพราะปี 2568 มีปริมาณผลผลิตออกมามากพอสมควร และก็มีการสงสัยว่ามีการฮั้วราคา รวมถึงอาจจะมีเรื่องของนอมินีเกิดขึ้น ซึ่งถ้ามีประเด็นนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญที่อาจจะทำให้ตลาดไม่ได้มีการแข่งขันกันสมบูรณ์ มีผู้มีอำนาจในการกำหนดราคา และมีจุดอ่อนบางเรื่องเช่น ถ้าคนต่างชาติมาตั้งล้งผลไม้แล้วส่งออก 100% ก็ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการถือหุ้น 49 หรือ 51% โดยถือหุ้นได้ 100% ซึ่งขณะนี้กำลังทบทวนในมาตรการเหล่านี้ว่าจะแก้ไขจุดต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไร
เมื่อถามว่าหากต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของ 100% จะสามารถดำเนินการได้อย่างไร นายทรงศัก กล่าวว่า ถ้าเป็นล้งเพื่อส่งออก กฎหมายอนุญาตให้ถือได้ 100% เรากำลังดูว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม ถ้าเขาตั้งล้งคือโรงคัดบรรจุ รับซื้อด้วยทำได้ แต่ถ้าก้าวข้ามไปถึงการไปซื้อที่ดินสวนผลไม้ จะผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแน่นอน ซึ่งก็ว่าไปตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อพบความผิดแล้ว กฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ยังไม่มีผลบังคับใช้เลยทีเดียว แต่ก็มีบางกฏหมายที่นำมาใช้ได้ เช่นกันยึดที่ดินมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งก็อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้
เมื่อถามว่าหลังลงพื้นที่แล้วสามารถมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลได้เลยหรือไม่ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าใช่ เพราะที่ได้ประชุมปก็ได้ประเด็นมาพอสมควรแล้ว การไปลงพื้นที่ก็จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งมีหน่วยงานหลักๆลงไปด้วย ทั้งนี้ข้อสรุปจะใช้ระยะเวลาไม่นานก่อนส่งไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการ ส่วนที่รมว.พานิชย์ระบุจะทำล้งกลางในการบริหารจัดการรับซื้อสินค้าเกษตรนั้น ก็ขอรับฟังข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน ว่ามีแนวคิดเช่นนี้หรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร คงจะยังแสดงความเห็นไม่ได้ ขณะที่การพูดคุยเรื่องการผลักดันออกกฎหมายนอมินี ขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คิดว่าถ้ามีรัฐบาลแล้วก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกัน แต่ในระดับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานพูดคุยกันตลอด