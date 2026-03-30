"พี่ศรี" ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.วินิจฉัย "สุริยะ-ประเสริฐ" ขาดคุณสมบัติ รมต.หรือไม่ ชี้ไม่เคลียร์ปมซื่อสัตย์สุจริต

"ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย "สุริยะ-ประเสริฐ" มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ ทั้งที่ถูกกล่าวหาว่า อาจมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้
วันนี้( 30 มี.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมายื่นคำร้องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (4) (5) กำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และอาจมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้ โดย นายสุริยะ เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ซื้อเครื่องบินเจ็ตหรู Gulfstream G550 จากนายเบน สมิธ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าซื้อเครื่องบินลำดังกล่าวจากนายเบน สมิธจริง ซึ่งนายเบน สมิธ เป็นบุคคล บช.ก. ออกหมายจับร่วมกับภรรยา ข้อหาตุ๋นนักธุรกิจลงทุนข้ามชาติหลายโครงการ นอกจากนั้น ปปง. ยังมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ของเครือข่ายให้ตกเป็นของแผ่นดินในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ขบวนการสแกมเมอร์ การไปคบหาซื้อทรัพย์จากบุคคลดังกล่าว อาจเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้ ขณะที่นายประเสริฐ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ของกลุ่มธุรกิจ “สแกนม่านตาแลกเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี” ซึ่งส่อเค้าเกี่ยวพันกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินระดับโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงดีอีในสมัยที่นายประเสริฐเป็นรัฐมนตรี กับบริษัทเอกชนจากสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2567 ซึ่ง DSI ได้แฉพฤติการณ์ว่ารวบรัดผิดวิสัย ข้ามหัวกองกฎหมาย เมินคำเตือนอัยการสูงสุด ปล่อยข้อมูลอัตลักษณ์คนไทย 1.2 ล้านรายตกอยู่ในความเสี่ยง หวั่นโยงขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เคยไปร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผานมา รวมทั้ง น.ส.สุดาวรรณ หวังศูภกิจโกศล ซึ่งในที่สุดคุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ร้องเรียน แต่ทว่านายสุริยะและนายประเสริฐ กลับให้ผ่าน ทั้งๆที่คุณสมบัติไม่ต่างกัน ทำให้องค์กรรักชาติฯ ต้องนำความมาร้องเรียนต่อผ็ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ตามความในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (4) (5) หรือไม่ ทั้งนี้ องค์กรฯจะดำเนินการยื่นถวายฎีกาในลำดับถัดไป หากการพิจารณายังล่าช้า