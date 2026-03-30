หึ่ง! "อนุทิน" จ่อตั้ง "โบว์ ณัฏฐา" นั่งโฆษก ศบก.แจงสถานการณ์ตะวันออกกลาง ดีเดย์พรุ่งนี้

ข่าวสะพัด นายกฯ เตรียมตั้ง "โบว์ ณัฏฐา" เป็นโฆษก ศบก. ชี้แจงวิกฤตตะวันออกกลางรายวัน ดีเดย์ปรับโฉมแถลงสดพรุ่งนี้!
วันนี้(30 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่รัฐบาลได้เชิญสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาพูดคุยกันที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล และแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตที่เกิดจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลาง โดยยกเป็นวาระแห่งชาติ โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน “Meet the Press” ภายใต้หัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” ไปเมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนาย เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลปรับรูปแบบการสื่อสารกับประชาชนใหม่
ล่าสุดมีรายงานว่า นายอนุทิน เตรียมแต่งตั้ง น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ นักวิชาการและนักเคลื่อนไหว ทำหน้าที่โฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก.
ขณะที่วันนี้ระหว่างการแถลงข่าวของ ศบก.ประจำวัน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พบว่า น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา ได้มาร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวด้วย ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวกานจะมาดำรงตำแหน่งเป็นโฆษก ศบก. ตรงนี้ มีหนังสือแต่งตั้งแล้วหรือไม่ ซึ่งน.สใณัฏฐา กล่าวว่า ยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้ง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ทาง ศบก.โดยกรมประชาสัมพันธ์ ต้นทางหน้าที่ถ่ายทอดสดการแถลงข่าว ของ ศบก.ได้เตรียมปรับรูปแบบการแถลงข่าวประจำวันใหม่ โดยจะมีโฆษก ศบก. เป็นหลักพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวคอยเสริมข้อมูล โดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (31 มีนาคม 2569)