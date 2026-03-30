ระทึก! ชายสูงวัยซิ่งมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าตึกทำเนียบฯ เรียกหา "อนุทิน" โวยถูกจับไม่เป็นธรรม

ชายสูงวัยอ้างเป็นสมาชิกภูมิใจไทยตลอดชีพ ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าประตูขึ้นจุดจอดรถรับส่งตึกไทยคู่ฟ้า ตะโกนเรียกหานายกฯ อ้างเดือดร้อนมา 48 วัน ถูกจับไม่เป็นธรรม คดีไม่คืบ ตรวจสอบพบประวัติแสบ เคยบุกหา "ทักษิณ-อุ๊งอิ๊งค์" มาแล้วหลายรอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 30 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลโดยเปลี่ยนเสื้อผ้าไทยแขนสั้นเป็นเสื้อผ้าไทยแขนยาว โดยไม่ระบุภารกิจที่เปิดเผย
จากนั้นเวลาประมาณ 10.35 น. ได้มีชายสูงวัย สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้า ทับด้วยแจ็กเกตสีขาว กางเกงขาสามส่วนรองเท้าแตะ และมีสายรัดเอว สวมหมวกกันน็อกสีชมพูขับรถมอเตอร์ไซด์ เข้าทำเนียบเส้นทาง สะพานชมัยมรุเชฐ เข้าประตู 2 ทำเนียบรัฐบาล พุ่งขึ้นไปบนแรมป์จอดรถตึกไทยคู่ฟ้า ตะโกนเรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำป้อม และประจำตึกไทยคู่ฟ้ารีบเข้าชาร์จตัว
โดยที่ชายสูงวัยบีบแตรเสียงดัง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาเคลียร์ พยายามให้ออกไปจากจุดดังกล่าว ขณะที่ชายสูงวัยขัดขืน และขอให้นำไม้เท้าใต้รถมอเตอร์ไซค์ออกมาให้ พร้อมพูดไปร้องไห้ไป จะขอคุยกับสื่อมวลชน เพราะเดือดร้อนมา 48 วันแล้ว โดย สน.พหลโยธินไม่ทำอะไรเลย ตนเองเป็นคนพิการ บอกว่าตนเองเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ คนบ้านเดียวกับครูใหญ่เนวิน ชิดชอบ และขอให้บอกนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เห็นแก่คนบุรีรัมย์ด้วย และย้ำอึกว่าตอนเลือกตั้งผมเลือกพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่ตำรวจได้หามชายสูงวัยคนดังกล่าวซ้อนรถมอเตอร์ไซต์ออกไปและขอให้ไปคุยที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้ มีรายงานว่าใช้ชายคนดังกล่าวชื่อนายพงศ์พิชาญ ธนาถิรพงศ์ อาชีพขับแท็กซี่ เคยปรากฏตัวที่พรรคเพื่อไทยหลายครั้งโดยมักจะมาดักรอนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และแกนนำพรรค นอกจากนี้ยังเดินสายไปอีกหลายพรรคเพื่อดักเจอแกนนำพรรคเช่นกัน โดยมักอ้างว่าตนเองโดนคดีความและถูกยัดข้อหาต่างๆ จึงมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่เคยขับรถแท็กซี่บุกขึ้นมาหน้าตึกไทยคู่ฟ้า สมัยนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคลื่อนไหวเป็นลักษณะนี้มาโดยตลอด