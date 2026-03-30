สส.ส้มขู่ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดเหนือไม่ประกาศภัยพิบัติฝุ่นพิษ ระวังโดน 157 ซัดเซฟ "อนุทิน" ทั้งที่วิกฤตหนักเกินกำลัง

“ภัทรพงษ์” รองโฆษก ปชน. เดือด! ขู่ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดเหนือ ถ้าไม่ประกาศภัยพิบัติฝุ่นพิษ ระวังโดน ม.157 ฐานละเว้นหน้าที่ ซัดเซฟ "อนุทิน" ทั้งที่วิกฤตหนักเกินกำลังท้องถิ่น จี้ใช้กลไกงบฉุกเฉินช่วยกลุ่มเปราะบางด่วน
วันที่ 30 มี.ค. 2569 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย 9 จังหวัด ผู้ว่าฯต้องประกาศเขตภัยพิบัติและยกระดับเป็นภัยระดับสามให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน
นายภัทรพงษ์ ระบุว่า อ้างอิงข้อมูล PM2.5 รายวัน(เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) จากศูนย์ CCDC ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 5 วัน โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ/GISTDA หรือสถานีภาคพื้นอื่น ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน วันนี้ (30 มีนาคม 69) แม้เกณฑ์ที่ตั้งสูงเว่อจนเกินไป เราพบจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ประกาศแล้วอย่างน้อย 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน และตาก
ตอนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษ PM2.5 โดยด่วน และเมื่อประกาศแล้ว ผมขอเรียกร้องให้ทั้ง 9 จังหวัด แจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ยกระดับภัยจากภัยระดับ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง เป็นภัยระดับ 3 ที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคืออนุทิน ชาญวีรกูล เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ และเป็นผู้สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติโดยทันที
ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน เมื่อมีอำนาจแล้ว ต้องไม่หนีปัญหา สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ สุขภาพและชีวิตของประชาชน การจัดการเชิงรุกในส่วนของหน้ากากอนามัยN95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง ห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง รวมถึงการจัดการที่ต้นตอในการเติมงบฉุกเฉิน คน อุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า ในส่วนนี้คือเหตุผลว่าประกาศแล้วได้อะไรครับ หยุดหนีปัญหา แล้วแก้ปัญหาให้คนเหนือโดยด่วน
จากนั้น นายภัทรพงษ์ ได้โพสต์อีกว่า สาส์นถึงผู้ว่าฯ 9 จังหวัด ภัยพิบัติฝุ่นพิษครั้งนี้ ถ้าอยู่ข้างประชาชน ประกาศภัยพิบัติ-ยกระดับภัยให้รัฐบาลมาจัดการ ถ้าจะเซฟอนุทินและไม่ประกาศแบบนี้ ระวังเจอม.157 (ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)