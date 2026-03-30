สส.ส้มขู่ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดเหนือไม่ประกาศภัยพิบัติฝุ่นพิษ ระวังโดน 157 ซัดเซฟ "อนุทิน" ทั้งที่วิกฤตหนักเกินกำลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภัทรพงษ์” รองโฆษก ปชน. เดือด! ขู่ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดเหนือ ถ้าไม่ประกาศภัยพิบัติฝุ่นพิษ ระวังโดน ม.157 ฐานละเว้นหน้าที่ ซัดเซฟ "อนุทิน" ทั้งที่วิกฤตหนักเกินกำลังท้องถิ่น จี้ใช้กลไกงบฉุกเฉินช่วยกลุ่มเปราะบางด่วน

วันที่ 30 มี.ค. 2569 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานว่า ฝุ่นพิษ​ PM2.5 ภาคเหนือ เกินกำลังหน่วยงานในพื้นที่​ และตอนนี้เข้าเกณฑ์ประกาศภัยพิบัติแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ ผู้ว่าฯต้องประกาศเขตภัยพิบัติและยกระดับเป็นภัยระดับสามให้รัฐมนตรีมหาดไทยมาบัญชาการโดยด่วน

นายภัทรพงษ์ ระบุว่า อ้างอิงข้อมูล​ PM2.5 รายวัน(เฉลี่ย​ 24​ ชั่วโมง)​ จากศูนย์ CCDC​ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ และข้อมูลจากภาครัฐที่ตั้งเกณฑ์ประกาศเขตภัยพิบัติไว้ที่​ 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร​เฉลี่ย​ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง​ 5 วัน​ โดยให้เป็นการวัดจากสถานีกรมควบคุมมลพิษ/GISTDA หรือ​สถานีภาคพื้นอื่น​ ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นสถานีภาคพื้นอื่น​ เข้าเงื่อนไขตรงนี้ชัดเจน​ วันนี้ (30 มีนาคม 69) แม้เกณฑ์ที่ตั้งสูงเว่อจนเกินไป​ เราพบจังหวัดที่เข้าเกณฑ์ประกาศแล้วอย่างน้อย​ 9 จังหวัด​ คือ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, น่าน, แพร่, แม่ฮ่องสอน และตาก

ตอนนี้​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ ทั้ง​ 9 จังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฝุ่นพิษ ​PM2.5​ โดยด่วน​ และเมื่อประกาศแล้ว​ ผมขอเรียกร้องให้​ทั้ง​ 9 จังหวัด​ แจ้งกรมป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​เพื่อให้ยกระดับภัยจากภัยระดับ​ 2 ที่จังหวัดจัดการกันเอง​ เป็นภัยระดับ​ 3 ที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย​ ซึ่งคือ​อนุทิน​ ชาญวีรกูล​ เป็นหัวโต๊ะนั่งบัญชาการ​ และเป็นผู้สั่งการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการอย่างเต็มที่ตามแผนป้องกันและบรรเทา​สาธารณภัย​ชาติโดยทันที

ผู้นำที่ดีไม่ว่าจะระดับไหน​ เมื่อมีอำนาจ​แล้ว ต้องไม่หนีปัญหา​ สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ​ สุขภาพและชีวิตของประชาชน​ การจัดการเชิงรุกในส่วนของหน้ากากอนามัยN95 มุ้งลดฝุ่นให้กลุ่มเปราะบาง​ ห้องปลอดฝุ่นที่ครอบคลุมและใช้งานได้จริง 24 ชั่วโมง​ รวมถึงการจัดการที่ต้นตอในการเติมงบฉุกเฉิน​ คน​ อุปกรณ์ในการจัดการไฟป่า​ ในส่วนนี้คือเหตุผลว่าประกาศแล้วได้อะไรครับ หยุดหนีปัญหา​ แล้วแก้ปัญหาให้คนเหนือโดยด่วน

จากนั้น นายภัทรพงษ์ ได้โพสต์อีกว่า สาส์นถึง​ผู้ว่าฯ 9 จังหวัด​ ภัยพิบัติฝุ่นพิษครั้งนี้ ถ้าอยู่ข้างประชาชน​ ประกาศภัยพิบัติ-ยกระดับภัยให้รัฐบาลมาจัดการ​ ถ้าจะเซฟอนุทิน​และไม่ประกาศแบบนี้​ ระวังเจอม.157 (ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)





