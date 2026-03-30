"อนุทิน" จ่อลงนามทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.วันนี้ พร้อมแถลงนโยบายทันทีหลังรับโปรดเกล้าฯ-ถวายสัตย์

นายกฯ เผยรายชื่อ ครม.เรียบร้อย จ่อลงนามนำขึ้นทูลเกล้าฯ วันนี้ ระบุ พร้อมแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทันที หลังได้รับโปรดเกล้าฯ-เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
เมื่อเวลา 09.37 น. วันที่ 30 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความเรียบร้อยรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ว่า เรียบร้อยดี สามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้เลย โดยต้องรีบพิจารณาเอกสารและดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่าขณะนี้ไม่มีรายชื่อใดมีปัญหาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากมีปัญหาก็ต้องตัดออก เมื่อถามว่า 35 รายชื่อตอนนี้เรียบร้อยหมดใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า รายชื่ออยู่ที่ตนหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนาม ต้องมาประชุมให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามถึงความพร้อมด้านนโยบายของรัฐบาล นายกฯพยักหน้ารับ เมื่อถามว่ามีการวางวันแถลงนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย.ใช่หรือไม่ นายกฯ พยักหน้า และกล่าวว่า ให้เร็วที่สุด เรายังกำหนดวันไม่ได้ ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ลงมา และนำ ครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
จากนั้นเวลา 10.20 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลโดย เปลี่ยนเสื้อผ้าไทยจากแขนสั้นเป็นแขนยาว