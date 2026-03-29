โซเชียล ตั้งคำถามดีกรี MBA“ศุภจี”โปรไฟล์หรูหรือภาพลวง? ขุดลึก Northrop University มหาวิทยาลัยฉาว โดนสอบมาตรฐาน ก่อนถูกยกเลิกใบอนุญาต

วันนี้( 29 มี.ค.)ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่กำลังกดดันรัฐบาลของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล อย่างหนัก แรงกระเพื่อมทางการเมืองได้ขยายวงไปยังคีย์แมนคนสำคัญในพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากหลายประเด็น ทั้งปัญหาราคามะพร้าว ไปจนถึงสถานการณ์ปุ๋ยที่มีแนวโน้มขาดแคลน และกระทบต่อภาคเกษตรโดยตรง
ล่าสุด กระแสในโลกออนไลน์ได้ขุดคุ้ย “ประวัติการศึกษา”ของรัฐมนตรีหญิงแกร่งรายนี้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า นางศุภจีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จาก Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของสถาบันดังกล่าว
เพราะในช่วงปี 1989 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสหลายประเด็น ทั้งการรับนักศึกษาต่างชาติที่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระบบการให้หน่วยกิตที่มีข้อกังขา รวมถึงการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานะการรับรองมาตรฐานของสถาบัน และนำไปสู่การลาออกของผู้บริหารระดับสูงในขณะนั้น
แม้ในเวลาต่อมา ผู้บริหารชุดใหม่จะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาสถานะของมหาวิทยาลัยไว้ แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงเปราะบางอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 1991 คณะกรรมการบริหารของ Northrop University ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการยกเลิกหลักสูตรระดับปริญญา ที่เปิดสอนมายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษ พร้อมทั้งลดจำนวนบุคลากรลงเกือบครึ่งหนึ่ง โดยปัจจัยหลักมาจากปัญหาทางการเงิน และจำนวนผู้เรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นชนวนให้สังคมออนไลน์ตั้งคำถามอย่างกว้างขวางต่อวุฒิการศึกษาของนาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยเฉพาะในมิติของ “คุณภาพ” และ “ความเหมาะสม” เมื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษานั้น เคยมีประวัติด้านปัญหามาตรฐาน และยกเลิกหลักสูตรปริญญา
ทั้งนี้ สังคมออนไลน์มองว่า แม้การสำเร็จการศึกษาอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถาบันยังดำเนินการตามปกติ แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ก็อาจสะท้อนภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาได้ หรือ MBA Northrop Univ. โรงเรียนสร้างคน สร้างช่าง ทำงานประกอบเครื่องบินให้ปริญญาตรี แต่ทำงานระดับ Mechanics คือคนงานช่าง ไฟฟ้า ช่างเครื่องกล โรงเรียนได้เลิกกิจการ หลายสิบปีแล้ว