"อนุทิน" สุ่มตรวจปั๊มนครพนม บอกตอนนี้น่าจะดีขึ้นทุกหน่วยต้องร่วมประหยัด ติดตามมีใช้พอสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรี ขับรถเองลงพื้นที่สุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน จ.นครพนม บอกตอนนี้น่าจะดีขึ้น ทุกหน่วยต้องร่วมประหยัดและรณรงค์ใช้พลังงานน้ำมัน ติดตามสงกรานต์ให้มีใช้เพียงพอ


วันที่ (29 มีนาคม) เวลา 11.40 น. ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันใน อ.ธาตุพนม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเช่ารถยนต์ขับด้วยตนเอง ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับเจ้าของปั๊ม และเจ้าหน้าที่จังหวัดนครพนมว่า ตอนนี้น่าจะดีขึ้น แต่ต้องใช้ประหยัดหน่อย และช่วยกันรณรงค์ด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดนครพนมในปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรวม 333 แห่ง เป็นปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 72 แห่ง โดยในส่วนของอำเภอธาตุพนมมีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ 10 แห่ง ซึ่งสถานการณ์ด้านการให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ สถานะของดีเซล เริ่มเป็นสีเขียวกระจายไปทุกอำเภอและน้ำมันชนิดอื่น ๆ ก็สามารถบริการให้กับประชาชนได้ตามปกติ ไม่มีการต่อคิวแน่นเหมือนที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้จังหวัดนครพนมประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น และติดตามสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ