รัฐบาลเตือนภัยลงทุนทองช่วงวิกฤตสงคราม 3 กลโกงออนไลน์ เช็คก่อนโอนตกเป็นเหยื่อโทร 1441 ระงับบัญชี

รองโฆษกรัฐบาล เตือนภัยลงทุนทองช่วงวิกฤตสงคราม ระวัง 3 กลโกงออนไลน์ ย้ำตรวจสอบก่อนโอนเงิน ป้องกันสูญเงิน หากตกเป็นเหยื่อ แจ้งเหตุสายด่วน AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระงับบัญชีได้อย่างทันท่วงที
วันที่ (29 มีนาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวน และมีประชาชนสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) สายด่วน 1441 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ออกประกาศเตือนภัย หลังพบมิจฉาชีพอาศัยจังหวะดังกล่าวหลอกลวงประชาชน โดยใช้กลยุทธ์กระตุ้น “ความกลัวพลาดโอกาส” และ “ความโลภ” เพื่อชักชวนลงทุน
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ปัจจุบันพบกลโกงหลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) แอปพลิเคชันเทรดทองปลอม หลอกให้ลงทุนโดยแสดงผลกำไรปลอมและไม่สามารถถอนเงินได้ (2) เพจปลอมขายทองราคาถูกผิดปกติ หลอกให้โอนเงินโดยอ้างโปรโมชันพิเศษ และ (3) การชักชวนร่วมภารกิจ “ปั่นราคาทอง” ที่จ่ายผลตอบแทนช่วงแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มและปิดการติดต่อในภายหลัง
ทั้งนี้ มีกรณีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ สูญเงินรวมเกือบ 2 ล้านบาท สะท้อนความรุนแรงของปัญหาในปัจจุบัน รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
รัฐบาลแนะนำแนวทางป้องกัน 4 ข้อสำคัญ ได้แก่ ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ให้บริการก่อนลงทุน หลีกเลี่ยงข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนหรือราคาถูกผิดปกติ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเพจหรือแพลตฟอร์มอย่างละเอียด และไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาโดยเด็ดขาด
“ในช่วงที่สถานการณ์โลกผันผวน ขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการลงทุน ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนเงิน เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสังคมไทย” นางสาวลลิดา กล่าว
ทั้งนี้ หากประชาชนตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระงับบัญชีได้อย่างทันท่วงที หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักงาน ก.ล.ต. 1207 กด 22