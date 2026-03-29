กกต.รอหนังสือ ครม.ขอไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิต 1 บ. พร้อมถกด่วนทันทีเหตุผลกระทบปชช.

กกต.รอหนังสือ ครม.ขอไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิต 1 บาท ย้ำพร้อมประชุมด่วนทันที เนื่องจากส่งผลกระทบประชาชน
วันนี้ (29มี.ค.) ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะส่งหนังสือขออนุญาตลดภาษีสรรพสามิต 1 บาทว่า เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเลขาธิการ กกต.ก็มีความตระหนักกับเรื่องนี้พอสมควร ซึ่ง กกต. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว และพร้อมที่จะประชุมด่วนทันที เพื่อพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชน เพียงแต่ว่าขณะนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนทางธุรการ หากหนังสือส่งมาถึงกกต.เมื่อใด เชื่อว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งก็พร้อมที่จะพิจารณา
เมื่อถามย้ำว่าหากหนังสือของครมส่งมาถึงเช้าวันจันทร์จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ให้พิจารณาในช่วงบ่ายได้เลยหรือไม่ รองเลขาธิการ กกต.ย้ำว่า หากเป็นเรื่องเร่งด่วนตามที่ ครม.ได้แจ้งมา กกต.พร้อมพิจารณาทันที ขณะนี้รอเพียงหนังสือจาก ครม.ส่งมา