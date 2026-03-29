เปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลทั่วไทย ปธ.กกต.ตรวจความเรียบร้อยที่กาญจน์ เชิญปชช.ใช้สิทธิให้มาก

เริ่มแล้ว เลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ ประธาน กกต.ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยเลือกตั้งเทศบาลเมืองกาญน์ พบบรรยากาศเรียบร้อย พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มาก
วันนี้ (29มี.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กรณี อบต. จัดตั้งเป็นเทศบาล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นายณรงค์ กล่าวว่าวันนี้เป็นการเลือกตั้งระดับเทศบาลทั่วประเทศจำนวน 297 แห่ง โดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,900,000 คน พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเข้ามาบริหารท้องถิ่นของตนเอง ถือเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการเเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ และมีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดี สถานที่จัดการเลือกตั้งกว้างขวาง มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างดี โดยพบว่าประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง