"พลอย - ภาวุฒิ" แท็กทีม สวมเสื้อส้ม ลุยสนาม สก.คลองเตย

"พลอย - ภาวุฒิ" สองคนรุ่นใหม่ แท็กทีม สวมเสื้อส้ม ลุยสนามเลือกตั้ง สก.สร้างฝันพัฒนาคลองเตย ดึงศักยภาพ เชื่อม"คน"กับ"โอกาส"
นับถอยหลังสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.)และการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 วาระสำคัญของชาวเมืองหลวงที่กำลังใกล้เข้ามา
ตัน ภาวุฒิ จุณณานนท์ อดีตผู้สมัคร สส.กทม คนรุ่นใหม่ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงพื้นที่หาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา จากความรู้และประสบการณ์ทางการเมืองที่ได้จากการสั่งสมการลงพื้นที่
"ตัน" ภาวุฒิ ได้เห็นและรับรู้ทั้งปัญหา และโอกาส ที่จะพัฒนากทม.ให้ไปไกล และตอบโจทย์ชาวกรุงได้ครบวงจรกว่าที่เป็นอยู่
"ตัน ภาวุฒิ" จึงอาสาตัวช่วย "ลัญ" น.ส.พลอย เตลาน ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตคลองเตย พรรคประชาชน 2 คนรุ่นใหม่ไฟแรง ร่วมจับมือลงพื้นที่พร้อมทีมงานคลองเตยเพื่อแนะนำตัว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหาช่องทางในการพัฒนาเขตคลองเตยหากได้รับโอกาสรับใช้ประชาชนในฐานะสก.ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือน
"พลอย เตลาน" เปิดเผยว่า “ทุกคนมีภาพจำกับคำว่า ‘คลองเตย‘ ต่างกันไป บางคนนึกถึงชุมชนแออัด บางคนนึกถึงปัญหาที่ถูกพูดถึงซ้ำ ๆแต่สำหรับพลอย คลองเตยคือ พื้นที่ศักยภาพสูง แหล่งเศรษฐกิจใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยพลังของผู้คน แต่สิ่งที่ยังขาด คือการพัฒนาที่เชื่อม “คน” กับ “โอกาส” ได้จริง เพราะโอกาส…หายไปกับเวลา และการเติบโต…ไม่เคยรอใคร หนึ่งในภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดคือ ลานกีฬาของชุมชน หลายแห่งวันนี้ ผุพัง ชำรุด และยังไม่ได้รับการดูแล ทั้งที่พื้นที่แบบนี้สามารถเป็นได้มากกว่าพื้นที่ออกกำลังกาย แต่เป็น พื้นที่ปลอดภัย และ พื้นที่ของการสร้างประโยชน์ ที่เด็ก ๆ และผู้คน สามารถออกจากความแออัด มาเรียน และ ทำกิจกรรมร่วมกัน พื้นที่ที่ดี ทำให้คนห่างจากความเสี่ยง และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าเราปล่อยให้พื้นที่ยังถูกทิ้งไว้ เราก็กำลังปล่อยให้ศักยภาพของคน หายไปพร้อมเวลา การพัฒนาเมืองที่แท้จริง ไม่ใช่แค่สร้างสิ่งใหม่แต่คือการทำให้ สิ่งที่มีอยู่ อย่างลานกีฬาที่ว่างเปล่า กลับมาสร้างโอกาสได้จริง นี่คือสิ่งที่พลอยอยากทำเชื่อม คน เข้ากับ โอกาส และทำให้โอกาส…เกิดขึ้นจริงในคลองเตย“
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอโอกาสชาวคลองเตย เข้าคูหาเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ไปทำหน้าที่ขับเคลื่อนพัฒนาเขตคลองเตย
