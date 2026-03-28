“อนุทิน” ตอบสื่อนอก ยันไทยไม่ใช่คนป่วยแห่งเอเซีย ต่างชาติยังเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม มีพลังงานเพียงพอสำหรับภาคอุตสาหกรรม

นายกฯ ตอบสื่อต่างประเทศ ไทยยังโอเค ไม่ใช่ “คนป่วยแห่งเอเชีย” เผย นักลงทุนต่างชาติยังเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม โครงสร้างพื้นฐานประเทศยังเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยน มีพลังงานเพียงพอรองรับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
วันนี้ (28 มี.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากร่วมงาน Meet the Press ในหัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” แล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบคำถามสื่อต่างประเทศกรณีที่เคยพูดว่าประเทศไทยจะไม่เป็นคนป่วยแห่งเอเชีย แต่ตอนนี้เป็นอย่างไร เพราะไทยกำลังเผชิญวิกฤตพลังงาน ว่า “เรายังโอเคอยู่ครับ เราไม่ได้ป่วย”
เมื่อถามต่อว่า มีอะไรอยากจะบอกกับนักลงทุนชาวต่างชาติหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พวกเขาทั้งหมดยังคงมีความเชื่อมั่น ในประเทศไทยครับ โครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างของเรายังเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนไป
เมื่อถามย้ำถึงเรื่องวิกฤตพลังงาน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ใช่ครับ แต่เรามีพลังงานเพียงพอที่จะรองรับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด และยังมีศักยภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับนักลงทุนด้วย”