"อนุทิน” ย้ำทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ต้นสัปดาห์หน้า ไร้ปัญหาคุณสมบัติ ลั่น "คนละครึ่งพลัส" ออกแน่นอน ไม่เกี่ยวน้ำมัน

"อนุทิน” ย้ำมูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ต้นสัปดาห์หน้า ขอสื่ออย่าถามเรื่องคุณสมบัติ รมต. เพราะส่งแต่รายชื่อที่ไม่มีปัญหา ลั่นคนละครึ่งพลัสพลัสออกมาแน่นอน ไม่ว่าจะมีสถานการณ์น้ำมันจะมีหรือไม่
เมื่อเวลา 12.20น. วันที่ 28 มี.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ระบุว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรี ว่า ถูกต้องครับ ต้นสัปดาห์หน้า
เมื่อถามว่าคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ยื่นตรวจสอบมีปัญหากี่คน นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปพูดถึงเลย รายชื่อที่จะส่งขึ้นไปคือรายชื่อที่ไม่มีปัญหาได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดจากหน่วยงานตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งไป
เมื่อถามว่าระหว่างการแถลงได้พูดถึงโครงการคนละครึ่งพลัสหากสถานการณ์ดีขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัสต้องออกมาอยู่แล้วไม่ว่าสถานการณ์น้ำมันจะมีหรือไม่มี เพราะเป็นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยให้สัญญาไว้กับประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เราต้องดำเนินการเมื่อพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลชุดที่จะมาถึงนี้
เมื่อถามอีกว่ากรอบระยะเวลาดำเนินการของโครงการหลังแถลงนโยบายแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่าเราประเมินจากโครงการช่วงสิ้นปี 2568 ที่ประชาชนได้ใช้ทุกคนพึงพอใจและเรียกร้องให้มีโครงการนี้เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้เงินไหลออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์รัฐก็ได้ภาษีกลับคืนมาเป็นวินวินกับทุกภาคส่วน
เมื่อถามย้ำว่าจะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า พอรัฐบาลเข้ามาก็จะเร่งดำเนินการผลักดันโครงการนี้ให้ออกมาโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นโครงการเรือธงที่พวกตนให้สัญญากับประชาชน จะไม่มีความผกผัน ผันผวน หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันหรือสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นคนละเรื่องกัน เพราะตรงนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคง
เมื่อถามอีกว่าที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะเติมเงินเป็น 2,000 บาทจะเป็นตามนั้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าก็พลัส จากที่ตนได้รับรายงานจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและ รมว.คลัง ก็พลัสเพิ่มอยู่แล้ว เป็นพลัสพลัส เป็นเวอร์ชั่นต่างๆ ที่อัปสกิลออกมาชัดเจนมากขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับเงื่อนไขจะครอบคลุมไปถึงผู้เสียภาษีด้วยใช่หรือไม่เพราะขณะนี้มีเสียงสะท้อนว่า 7 มาตรการที่ออกมายังไม่ครอบคลุมนั้น เรื่องนี้ขอให้นายเอกนิติ สรุปให้ชัดเจนอีกครั้ง โครงการนี้อย่างไรก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรายังต้องรอให้กระทรวงการคลังเสนอขึ้นมาแต่ย้ำว่าเกิดขึ้นแน่นอนส่วนจะพลัสเท่าไหร่อะไรไปบ้างแต่พลัสมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะประชาชนให้ความมั่นใจกับโครงการนี้