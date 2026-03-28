“อนุทิน” ขอโทษบริหารน้ำมันปั่นป่วน ยอมรับคาดการณ์ผิดตรึงราคา 15 วันแรก ยันสถานการณ์คลี่คลาย มีใช้เพียงพอ

นายกฯ ขอโทษบริหารราคาน้ำมันปั่นป่วน ยอมรับคาดการณ์ผิดตรึงราคา 15 วันแรกเพราะคิดว่าสถานการณ์ไม่ยืดเยื้อ แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนจึงปรับแนวทาง เน้นประคองเศรษฐกิจ ยืนยันน้ำมันมีเพียงพอ ราคาต่ำกว่าหลายประเทศ เดินทางช่วงสงกรานต์ได้ แต่ขอลดใช้น้ำมันครอบครัวละ 1 ลิตรต่อวัน ประหยัดกองทุนวันละ 600 ล้าน นำเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจ "คนละครึ่งพลัส" เดินหน้าทันที
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน Meet the Press ในหัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” โดยมีคณะรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ นายกฯ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว และรัฐมนตรีสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
นายกฯ กล่าวว่า สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางตนได้เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทุกท่านให้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนและยังมีผู้บริหารของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจที่พร้อมที่จะให้คำชี้แจง เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและคลายความสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางในตอนนี้ 1 เดือนแล้วทุกประเทศในโลกนี้ก็ประสบปัญหาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเท่าเทียมกันแทบทุกประเทศ ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันและทุกประเทศก็ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศได้ร่วมกันประหยัดพลังงานจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ยังมีความทรงตัวอยู่มีความพยายามริเริ่มการเจรจาระหว่างประเทศคู่ขัดแย้ง แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่เป็นบวกอย่างชัดเจน
ดังนั้น หมายความว่าทั้งโลกก็ยังคงจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ เพื่อสามารถที่จะยืนระยะให้ได้พี่น้องประชาชนได้รับการขอให้ร่วมมือปรับวิถีชีวิตพร้อมกับการที่เราจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะยืดเยื้อยาวนาน และรัฐบาลจะต้องมีการปรับแนวทางในการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเช่นกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมี.ค.ตนต้องขออภัยและขอโทษพี่น้องประชาชนต่อความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากการบริหารราคาน้ำมันเราตัดสินใจใน 15 วันแรกที่จะพยุงราคาน้ำมันไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนให้ประชาชนได้มีการปรับตัว
นายกฯ กล่าวต่อว่า แน่นอนตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์จากการติดตามข่าวเราก็คิดว่าการสู้รบเช่นนี้เป็นการสู้รบที่ไม่ยาวนาน แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปดูแล้วน่าจะไม่จบเร็ว รัฐบาลก็จะต้องดำเนินการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และปรับมาตรการให้เหมาะสม เน้นการประคับประคองลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันขนส่งประมง อุตสาหกรรม เพื่อที่จะทำให้การดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆตลอดจนค่าของชีพ ของผู้มีรายได้น้อยให้ดีที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้
ซึ่งในส่วนของแนวทางการรับมือ ทุกฝ่ายได้ทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถ ซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศใช้เวลาและความพยายามในการเจรจากับประเทศอิหร่านจนในที่สุดก็สามารถทำให้ประเทศอิหร่านอนุญาตให้เรือขนส่งน้ำมันของไทยสามารถแหล่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ก็จะทำให้ความกังวลในเรื่องของน้ำมันดิบลงได้ เราสามารถสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นว่าในเรื่องของระบบการขนส่งก็จะไม่มีปัญหา อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นเดือน มี.ค.
นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าน้ำมันช็อตหรือขาดแคลนน้ำมันหน้าปั๊มในบางพื้นที่เริ่มมีการคลี่คลายลงมาแล้ว ถึงแม้ว่าเรายังสามารถผลิตได้เท่าเดิม และนำเข้าน้ำมันได้อยู่อย่างต่อเนื่อง มีสำรองน้ำมันเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่เราก็ไม่ได้ประมาท เราได้แก้ไขสถานการณ์โดยการเพิ่มรอบและเวลาในการขนส่ง แม้กระทั่งการอัดฉีดน้ำมันสำรองเข้าไปในระบบ เพื่อให้รองรับกับความต้องการในประเทศของประชาชนที่อยู่ในภาวะตื่นตระหนกต้องการที่จะสำรองหรือตุน ซึ่งตนไม่ได้บอกว่ากักตุน แต่การตุนก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ทำให้ความต้องการปริมาณน้ำมันมากยิ่งขึ้น เราก็ไม่อยากไปเบรคประชาชน เพราะประชาชนก็ยังมีความตื่นตระหนกอยู่ เราจึงนำน้ำมันสำรองอัดฉีดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเรามีการปราบปรามเรื่องของทำผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและล่าสุดคือการ ตรึงราคาที่มีผลชัดเจนที่ทำให้เกิดการลดการลักลอบนำเข้าน้ำมันหรือส่งน้ำมันเถื่อนออกขาย เพื่อทำกำไรและเป็นการลดภาระของกองทุนน้ำมันที่ติดลบด้วย
นายกฯ กล่าวอีกว่า คำว่าหยุดตึงราคานี้ต้องขอทำความเข้าใจว่ายังไม่เท่ากับการลอยตัวเหมือนในหลายประเทศ ประเทศไทยเราโดยรัฐบาลไทยเรายังคงใช้กองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่ แต่ในอัตราส่วนที่น้อยลงจากที่เราอุดหนุนไปถึงลิตรละ 24 บาทหมายถึงน้ำมันดีเซลที่ให้ประชาชนใช้ทั่วประเทศทุกลิตรอุดหนุนถึงลิตรละ 24 บาท แต่เมื่อมีการหยุดตรึงราคาแล้ว เราปล่อยให้มันลอยตัวไปตามกลไกของตลาดโลก สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อราคามันใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ความพยายามของคนที่จะใช้โอกาสลักลอบนำน้ำมันไปขายนอกประเทศก็จะไม่คุ้มค่า เขาก็ไม่ทำ ดังนั้น รัฐก็สามารถลดอัตราการอุดหนุนจากลิตรละ 24 บาทในราคาปัจจุบันมาเป็นลิตรละ 16 บาท ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดงบประมาณในการนำมาอุดหนุนราคาน้ำมัน ซึ่งเราใช้เฉลี่ย ณ วันนี้ 82 ล้านลิตร ทั้งที่ในสภาวะปกติคือก่อนถึงวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนมีสงครามเราใช้เพียง 67 ล้านลิตรต่อวัน ฉะนั้นตรงนี้เรากำลังที่จะต้องปรับให้มันลดลงไปสู่สภาวะปกติให้ได้ ต้อวขอเรียนย้ำประชาชนว่าก่อนเกิดการขัดแย้งทางตะวันออกกลาง ประชาชนได้ใช้น้ำมันดีเซลเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆอยู่ที่ 67 ล้านลิตร นั่นคือสภาวะที่ยังไม่ได้มีการรณรงค์ให้เกิดการประหยัดน้ำมัน ดังนั้นวันนี้รัฐบาลยืนยันว่าถ้าเราเพียงแต่กลับไปถึงจุด 67 ล้านลิตร เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ จนถึงสงกรานต์จะว่าไปแล้วทั้งปีก็ได้ ฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลอยากขอความร่วมมือประชาชนส่วนที่เกินขึ้นไปถึงวันละ 85 ล้านลิตร เกิดจากความตื่นตหนกและความกังวล แต่ขอให้มั่นใจว่าไม่ต้องตื่นตระหนกและกังวลน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของประชาชนมีให้ประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้มีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก กระทรวงพาณิชย์มีสินค้าในโครงการไทยช่วยไทย หรือร้านท้องฟ้า นำสินค้าเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเป้าหมายคือให้ต่ำกว่า 25% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้
นายกฯ กล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรัฐบาลชุดตน รัฐบาลหนู 1 หรือรัฐบาลอนุทิน 1 เพราะตนได้รับรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีการส่งตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีข้อห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังจากที่ตรวจสอบกันมาก็มีปัญหาบางคน แต่วันนี้ไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้ววันจันทร์ที่ 30 มี.ค.นี้ จะประชุมสรุปกับหน่วยงาน เพื่อให้ยืนยันว่าคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมีความครบถ้วนแล้ว ตนก็จะเร่งดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในเวลาอันควร หากขั้นตอนตามกฎหมายไม่มีปัญหาอะไร เราน่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์หน้า เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถที่จะไปออกมาตรการใดๆที่จะทำให้เกิดความผูกพันต่อรัฐบาลใหม่ ถึงแม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรียังเป็นคนเดิม แต่เรามีกฎหมาย มีระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่อย่างไรก็ตามตนยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้เมื่อได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ก็จะเร่งแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เพื่อทำให้รัฐบาลสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เต็มรูปแบบ จะไม่มีคำว่าขอดูงานก่อน ขอทดลองงานก่อน เพราะ ครม.หลายท่านในรัฐบาลชุดนี้จะยังคงทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปในชุดรัฐบาลหน้า จะต้องเกิดความรวดเร็วอย่างแน่นอน
ดังนั้นการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลในภาพรวมเราเน้นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง และพยุงเศรษฐกิจทั้งระบบผ่านมาตรการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และแน่นอนว่าในตอนนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ เพราะมีกระบวนการและมีข้อห้ามอยู่หลายข้อในเรื่องของการอนุมัติใช้งบประมาณก็ต้องไปขอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งตนคิดว่าถ้าเทียบกับการมีรัฐบาลใหม่ เราจะมีรัฐบาลใหม่ได้เร็วกว่าที่จะไปขอจาก กกต. เพราะ กกต.ต้องไปพิจารณาและใช้เวลาตอบกลับมา ย้ำว่ารอไม่เกินสัปดาห์หน้าเราจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อย การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เราทำเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วสำหรับรัฐบาลต่อไป และจะหารือประธานรัฐสภาให้นัดประชุมสภาให้เร็วที่สุด เมื่อแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสมบูรณ์แล้วรัฐบาลจะไร้ข้อจำกัดทางกฎหมายในการดูแลด้านนโยบายและงบประมาณต่างๆเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับสถานการณ์และเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
นายกฯ กล่าวต่อว่า สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจประชาชนทุกภาคส่วนในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหูเป็นตาร่วมกันกับรัฐบาลในการสะสมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายที่ทำให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนในเรื่องของการค้าน้ำมันหรือการละเมิดมาตรการสินค้า พวกท่านสามารถแจ้งเบาะแสรัฐบาลจะใช้กลไกต่างๆ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับกุมไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและดำเนินคดี โดยเฉียบพลันและที่สำคัญรัฐบาลขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันสร้างความมั่นใจและสร้างความมั่นคงในเรื่องของพลังงานน้ำมันให้เพิ่มมากขึ้น เรามาช่วยกันปรับวิถีชีวิต เพื่อการประหยัดพลังงาน เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แน่นอน ตนขอยกตัวอย่างว่า เรามี 10 ล้านครอบครัวที่ใช้น้ำมันและพลังงานต่างๆในการดำรงชีวิต หาก 1 ครอบครัวลดการใช้น้ำมันเพียงครอบครัวละ 1 ลิตรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันประเภทไหน ประเทศไทยก็จะลดการใช้น้ำมันได้ถึงวันละ 10 ล้านลิตรทันทีเท่ากับลดการนำเข้าและเพิ่มสำรองวันละ 10 ล้านลิตร และสามารถลดภาระชดเชยจากภาครัฐได้ 20 บาทต่อลิตร ถ้าพวกเราลดได้ประมาณ 10 ล้านลิตรต่อวัน รัฐบาลประหยัดน้ำมันในกองทุนน้ำมันได้ถึง 200 ล้านบาทต่อวัน ดังนั้นโดยรวมก็คือถ้าเราร่วมกันลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้น้ำมันเพียง 1 ลิตรเท่านั้น เราจะเซฟเงินได้วันละ 600 ล้านบาท สามารถนำไปเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการคนละครึ่งพลัสก็จะออกมาทันที เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการที่จะใช้ค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตการณ์ทางด้านน้ำมัน
“ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้แน่นอน สงกรานต์นี้ผมและได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ถามหลายจังหวัดและได้ไล่จี้ โดยผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดบอกว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการช็อตหรือการขาดน้ำมันในแต่ละจังหวัดได้ ซึ่งประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์นำรถเข้าไปเติมน้ำมันในปั้มได้ตลอดไม่ต้องกลัวว่าจะกลับไม่ถึงบ้าน เพราะทุกจังหวัดได้รับข้อสั่งการว่าจะต้องบริหารจัดการปั๊มน้ำมันที่อยู่บนถนนสายหลักว่าปั๊มน้ำมัน จะต้องมีน้ำมันบริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ยืนยันกับผมว่า สถานการณ์การจ่ายน้ำมันที่ปั๊มมากขึ้นแล้ว และในส่วนของจ๊อบเบอร์ที่นำน้ำมันไปขายยังชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกวันนี้ได้ราคาที่ไม่แตกต่างจากราคาปั๊ม” นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวอีกว่า มีการพูดกันว่าน้ำมันเหล่านี้ไม่ใช่ของรัฐแต่เป็นของ ปตท.เป็นของโรงกลั่น เป็นของบริษัทมหาชน ตนยืนยันว่า เขาถูกสำรองโดยกฎหมาย เมื่อสำรองแล้ว ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้รัฐมีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการใช้น้ำมันสำรองและมีอำนาจในการควบคุมน้ำมันสำรอง ฉะนั้นฝากประชาชนให้เข้าใจด้วยว่าบางทีเวลาคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และสร้างข้อความที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็แล้วแต่ ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่ารัฐได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสำรองน้ำมันที่มีทุกเกรดในประเทศไทยคือสำรองตามกฏหมายที่เราบังคับให้เขาต้องสำรอง และเราสามารถนำน้ำมันสำรองนี้ไปบริหารจัดการได้ตามคำสั่งของรัฐไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใดก็ตาม ขอให้ประชาชนได้เข้าใจตรงนี้ด้วย รัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อทำให้สถานการณ์ทั้งหมดและความกังวลทั้งหมดของประชาชนค่อยๆลดลงไป ทั้งนี้ ในช่วงสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นจะยิ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้น้ำมันอย่างเพียงพอ