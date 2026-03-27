สุพรรณบุรีจัดใหญ่ ! Soft Power Fair ขนสินค้าเด็ด 120 ร้าน เอาใจนักช้อป มุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งยกระดับเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สามบุรี SOFT POWER FAIR” โดย นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.อู่ทอง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานด้านหน้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ที่มุ่งยกระดับความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางและการใช้จ่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างต่อเนื่อง
โดยภายในงาน “สามบุรี SOFT POWER FAIR” พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเด่น และสินค้าขึ้นชื่อจากทั้ง 3 จังหวัด มากกว่า 120 ร้านค้า ให้เลือกชม เลือกชิม และเลือกซื้อครบในที่เดียว พร้อมนิทรรศการแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ กิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหาร กิจกรรมประกวดวงดนตรี รวมถึงความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง อาทิ เป๊กกี้ ศรีธัญญา ตรี ชัยณรงค์ และเรไร ไลฟ์สด และตลอดจนกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายทุกวัน
สำหรับการจัดงานครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานด้านหน้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2569 ณ ลานด้านหน้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านงาน “สามบุรี SOFT POWER FAIR” ที่รวบรวมความโดดเด่นของทั้ง 3 จังหวัดไว้ในงานเดียว