“รมว.นฤมล” นำคณะครูเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ รับพระราชทานรางวัลวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ปี 2568

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา นำคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ จำนวน 20 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2568 ณ วังสระปทุม
ในการนี้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มอบหมายให้นายพิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้ รวมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย
•ครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 8 คน รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
•ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวน 3 คน รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว
•ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 คน
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้ทุ่มเทสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ.