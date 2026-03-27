กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น 87 ราย โดยมี“รมว.นฤมล”เฝ้ารับเสด็จ

วันนี้( 27 มี.ค.)สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ณ ฮอลล์ 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ศ.ดร.นฤมล กราบบังคมทูลรายงาน ความว่า การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ในปีนี้ ภายใต้แนวคิด "Legend' สื่อถึงตํานานไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีต แต่คือเรื่องจริงที่เดินทางข้ามกาลเวลา กับคอนเซ็ปต์งาน Read the Legend คือการชวนนักอ่านมาร่วมแกะรอยตํานานหนังสือ และบุคคลผู้เปลี่ยนโลก สํารวจความอมตะที่เป็นรากฐานของปัจจุบัน พลิกหน้ากระดาษให้แปรเปลี่ยนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นว่า "เหตุใดบรรดาเรื่องเล่าถึงไม่มีวันตาย" และส่งผลอย่างไรต่ออนาคต
ภายในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการหนังสือดีเด่น ประจําปี 2569 นิทรรศการแสงแห่งปัญญาในสมเด็จพระพันปีหลวง นิทรรศการ Read the Legend : หนังสือต้องห้าม (ลืม) นิทรรศการวรรณกรรมแห่งชาติ นิทรรศการเส้นทางวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 25 ปี นิทรรศการ Little Read Universe : Legend Alive จักรวาลตํานานมีชีวิต เป็นนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสําหรับเด็กและครอบครัว ภายใต้แนวคิดว่า ตํานานคือรากฐานของจินตนาการที่ยังมีชีวิตอยู่ในตัวเด็กทุกคน และกิจกรรมหลากหลายที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงหนังสือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใบปีนี้ มีสํานักพิมพ์มาร่วมออกร้าน 362 ราย จํานวนมากกว่า 1,028 บูธ มีกิจกรรมบนเวทีมากกว่า 100 รายการ จัดงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2569 ณ ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG
ปวงข้าพระพุทธเจ้า สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ และพระทัยแน่วแน่ในการพัฒนาสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ปวงข้าพระพทธเจ้าจักขอน้อมนําพระปณิธานมาเป็นแนวทางในการทํางาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เจริญวัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม