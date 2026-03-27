หนีเกาหลีก็ไม่รอด! ป.ป.ช.-ตร.จับอดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีศาลจว.หนองบัวฯ ยักยอกเงินหลวง

หนีไม่พ้น !!ป.ป.ช.-ตร.ร่วมมือจับอดีตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีศาลจังหวัดหนองบัวลำภูทุจริต ยักยอกเงินหลวง หลังหนีไปเกาหลี
วันนี้ (27มี.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)แจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 สำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับกุมตัวนางสาวนพรัตน์ คำพิไล ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ความผิด เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู กรณีเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริต ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ในการแก้ไขข้อความในตัวเงินซึ่งใช้ในราชการให้ตนเองกับพวกเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน โดยนางสาว นพรัตน์ฯ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ จ.130/2567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ข้อมูลทางการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ปรากฏว่า นางสาวนพรัตน์ฯ ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ไปยังสาธารณรัฐเกาหลี สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานกลางแห่งชาติ ตำรวจสากลกรุงเทพฯ เพื่อร่วมมือในการติดตามจับกุมผู้ถูกกล่าวหาและส่งตัวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ในการนี้ นางสาวนพรัตน์ฯ ได้ถูกผลักดันส่งตัวกลับประเทศไทยและเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 25 มีนาคม 2569 โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าจับกุมพร้อมแสดงหมายจับ และได้แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏ ตามหมายจับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมแจ้งสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และนำตัวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าว ไปทำบันทึกจับกุม จากนั้นนำตัวส่ง สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป