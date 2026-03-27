จี้ตรวจสอบ "ร่างผังเมืองรวม 2 แห่ง" ส่อขัดหลักใช้ประโยชน์ที่ดิน-โซนนิ่ง ปล่อย"ธุรกิจก่อสร้าง" ใช้ประโยชน์ที่ดินโล่ง ลำมูล-ชี-ป่าอนุรักษ์

ลุ้น! มหาดไทย ประกาศ ร่างแก้ไขผังเมืองรวม ฉบับใหม่ 2 จังหวัด "สุรินทร์-อุทัยธานี" ตอกย้ำ ส่งเสริมการลงทุน การจ้างงาน และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เฉพะพื้นที่ "สุรินทร์" จ่อปล่อยผี "กิจการโรงงานหิน กรวด ทราย ดิน ในธุรกิจก่อสร้าง" เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ "สีฟ้า" ที่ดินโล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ริมแม่น้ำมูล-ลําชี-ห้วยทับทัน ส่วนพื้นที่ "อุทัยธานี" จ่อให้เอกชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ใน 18 ตำบล 3 อำเภอ เผย ฝ่ายกม.มท. จี้ ยธ.ตรวจสอบ 2 ร่าง ส่อ"ขัดกับหลักการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน-โซนนิ่ง" หรือไม่
วันนี้ (27 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ และ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี
โดยฉบับแรก ฝ่ายกฎหมายมหาดไทย เห็นชอบตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ยกร่าง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556
เนื่องจาก สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุรินทร์ มีการเปลี่ยนแปลงทําให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ไม่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของเมืองและกิจการต่าง ๆที่มีการเติบโตและขยายกิจการไปจากเดิม
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและนโยบายของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจการบางประเภท
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดและเพื่อให้สามารถส่งเสริมการลงทุน การจ้างงานและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ซึ่งทําให้การใช้บังคับกฎกระทรวงฯ ไม่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเติบโต และขยายตัวไปจากเดิม
ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) จึงยกร่างเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนด "การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม" (สีฟ้า) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน เพื่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
และยกเลิกประเภท ชนิด และจําพวก ของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง ในที่ดินประเภทชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น"
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 6.1 (แม่น้ำมูล)หมายเลข 6.2 (ลําชี) และหมายเลข 6.3 (ห้วยทับทัน) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 3 (1) (2) (3) (4) และ (5) เช่น กิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การดูดทราย ได้ด้วย"
ให้ยกเลิกประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ของที่ดินประเภทชุมชน และให้ใช้บัญชี ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้แทน
ได้แก่ ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) บริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.19 จํานวน 11 ลําาดับ 13 ประเภทและชนิดของโรงงาน เช่น โรงงานเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ,เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม ,เฉพาะที่ไม่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ ยธ. ตรวจสอบว่า การแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณ แม่น้ำมูล ลําชี ห้วยทับทัน ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การดูดทราย นั้น
"เป็นการแก้ไขที่ขัดกับหลักการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวางแผน และจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) เพื่อจัดการทรัพยากรที่ดินให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามผังเมืองหรือไม่ อย่างไร"
ฉบับที่สอง เป็น ร่างแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558 พ.ศ...
เนื่องจาก สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุทัยธานี มีความเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดและนโยบายของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทําให้การใช้บังคับผังเมืองรวมไม่สอดคล้องกับ ทิศทางการขยายตัวของเมืองและกิจการต่าง ๆ เน้นการ ส่งเสริมการลงทุนและเกิดการจ้างงาน รวมทั้งเป็นการรองรับ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ จํานวน 3 เรื่อง คือ (1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบท และเกษตรกรรม
(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 7.1 ( 18 ตำบล ใน อ.บ้านไร่ อ.ห้วยคต และ อ.ลานสัก)
ในท้องที่ ต.บ้านไร่ ต.ทัพหลวง ต.หนองจอก ต.หนองบ่มกล้วย ต.หูข้าง ต.บ้านบึง ต.เจ้าวัด ต.คอกควาย ต.เมืองการุ้ง ต.ห้วยแห้ง ต.วังหิน ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ ต.สุขฤทัย ต.ห้วยคต ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และต.ทุ่งนางาม ต.ป่าอ้อ ต.ระบํา อ.ลานสัก
"เพื่อให้ที่ดิน ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล)"
(3) แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ในที่ดิน ประเภทชุมชน และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกฎหมายมหาดไทย แจ้งให้ ยธ. ตรวจสอบการแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ เฉพาะบริเวณหมายเลข 7.1
เพื่อให้ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) นั้น
"เป็นการแก้ไขที่ขัดกับหลักการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวางแผนและจัดระเบียบพื้นที่ (Zoning) เพื่อจัดการทรัพยากรที่ดินให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามผังเมืองหรือไม่ อย่างไร".