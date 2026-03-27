xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ซิ่งรถไฟฟ้าเข้าทำเนียบฯ ถกด่วนผู้ว่าฯ ทั่วไทยปมน้ำมัน วางแนวทางดูแล ปชช.สงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" ซิ่งรถไฟฟ้าส่วนตัวเข้าทำเนียบฯ เปลี่ยนเป้ายแดงเป็นป้ายขาวแล้ว ถกด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ติดตามสถานการณ์น้ำมัน พร้อมวางแนวทางดูแลประชาชนช่วงหยุดยาวสงกรานต์นี้

วันนี้ (27มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.15 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยยังคงขับรถไฟฟ้าส่วนตัว ยี่ห้อ BYD รุ่น byd sealion 7 สีเทาเข้มด้วยตัวเอง ไม่มีรถนำและไม่มีรถติดตามขบวน ซึ่งวันนี้รถคันดังกล่าวได้เปลี่ยนจากป้ายแดงทะเบียน ฎ 9798 กรุงเทพมหานคร เป็นป้ายขาว หมายเลขทะเบียน จต 32 กรุงเทพฯ แล้ว

ทั้งนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมารอที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ตั้งแต่เวลา 14.00 น.


ทั้งนี้คาดว่า จะเป็นการหารือถึงสถานการณ์วิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการไปแล้ว สถานการณ์ในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีการขาดแคลนหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับส่วนกลาง พร้อมทั้งในที่ประชุมจะมีการกำชับให้ตรวจสอบปัญหาการกักตุนและการลักลอบนำน้ำมันออกนอกประเทศในแต่ละพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมแผนมาตรการดูแลประชาชนในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ ที่ประชาชนจะเดินทางกลับท้องถิ่นของตัวเอง เนื่องจากหยุดหลายวันในช่วงสงกรานต์







นายกฯ ซิ่งรถไฟฟ้าเข้าทำเนียบฯ ถกด่วนผู้ว่าฯ ทั่วไทยปมน้ำมัน วางแนวทางดูแล ปชช.สงกรานต์
