กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ผนึกกำลังจัดงานใหญ่ “เสน่ห์ปริมณฑล” ชู Soft Power 4 จังหวัด ชวนสัมผัส “ศรัทธา-ศิลป์-กิน-เที่ยว” หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2–6 เม.ย.นี้ ณ ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เตรียมจัดงาน “เสน่ห์ปริมณฑล” ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา มรดกภูมิปัญญา สู่คุณค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี มุ่งเน้นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นพลัง Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจของโครงการว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะปทุมธานีที่มี “คุณค่า” สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทั้งจากรากวัฒนธรรมมอญ วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา และพลังแห่งศรัทธาที่หล่อหลอมผู้คน
“เราตั้งใจนำต้นทุนเหล่านี้มาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน 4 ประสบการณ์สำคัญ คือ สายบุญ สายศิลป์ สายกิน และสายเที่ยว ภายในงานทุกท่านจะได้สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ สินค้าวัฒนธรรม และการแสดงจากศิลปินคุณภาพ อาทิ ฉ่อยสามน้า และละครพื้นบ้านแก้วหน้าม้า เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของชุมชนอย่างแท้จริง” นายเอกวิทย์ กล่าว
งาน “เสน่ห์ปริมณฑล” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงสุดอลังการ: ชุด “วิจิตรศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา” และ “วิถีถิ่น วิจิตรา เสน่ห์ปริมณฑล” ชมกิจกรรมสาธิต: รับชมสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั้ง 4 จังหวัด และพลาดไม่ได้กับการช้อป ชิม ชิลล์: เลือกซื้อสินค้าและอาหารขึ้นชื่อ “ของดีปริมณฑล” ตลอดการจัดงาน
“ท้ายที่สุดนี้ ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของศรัทธา ศิลปะ และภูมิปัญญา ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกำลังถูกต่อยอดสู่โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ แล้วท่านจะพบว่า ความสุขอยู่ใกล้กว่าที่คิด” นายเอกวิทย์ กล่าวปิดท้าย