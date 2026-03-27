สคทช. เดินหน้าบูรณาการสร้างความเข้าใจ "One Map" พลิกโฉมการบริหารจัดการที่ดินไทย สู่มาตรฐานเดียวทั้งประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สคทช. เดินหน้าบูรณาการสร้างความเข้าใจ "One Map" พลิกโฉมการบริหารจัดการที่ดินไทย สู่มาตรฐานเดียวทั้งประเทศ มุ่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน สู่เป้าหมาย “One Land, One Law” ณ นครศรีธรรมราช

ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน “โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)” ระยะที่ 2 ครั้งที่ 7 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วมบูรณาการกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ซึ่งเป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐ อันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินของประชาชนมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ ข้อพิพาทด้านที่ดิน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ รองผู้อำนวยการ สคทช. ผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จ.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่าง สคทช. กับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน ภายใต้หลักการหนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ หรือ “One Land One Law” ลดความซ้ำซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินของประชาชนมาอย่างยาวนาน พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ ลดข้อพิพาท และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผอ.สคทช. กล่าวว่า “ประเทศไทยประสบปัญหาความคลาดเคลื่อนของแนวเขตที่ดินของรัฐ
อันเนื่องมาจากการใช้แผนที่แนบท้ายกฎหมายที่มีมาตราส่วนแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในสิทธิที่ดินและข้อพิพาทในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงได้ผลักดันโครงการ One Map เพื่อจัดทำแผนที่มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นำไปสู่เป้าหมาย “One Land, One Law” หรือ “หนึ่งพื้นที่ หนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบ” อันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส ลดข้อขัดแย้ง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ” ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานแล้ว 4 กลุ่มพื้นที่ และอยู่ระหว่างการเสนอเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มพื้นที่ พร้อมทั้ง มีข้อสั่งการให้ สคทช. เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการกำหนดมาตรการรองรับและช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารเชิงรุกของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องชัดใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขยายการเข้าถึงข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง และมีการจัดกิจกรรม อาทิ การบรรยายให้ความรู้ด้านการอ่านแผนที่เบื้องต้น การแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน One Map Thai และเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “One Map ถอดรหัสปัญหาที่ดินรัฐทับซ้อน ทำไมต้องมีแผนที่เดียว” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมแผนที่ทหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มุ่งหวังให้การดำเนินโครงการ One Map เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นเอกภาพ
อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในระยะยาว




